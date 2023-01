Stefaan Devisschere is de Krak van Ardooie: “De kosten stijgen enorm, maar we blijven doorgaan”

Stefaan Devisschere werd verkozen tot Krak van de gemeente Ardooie. Hij geniet vooral bekendheid als voorzitter van het Sint-Maartenscomité, maar Stefaan heeft meerdere pijlen op zijn boog.

Of zijn bekroning voor hem een verrassing was? “Eigenlijk was het al een verrassing dat ik bij de vijf genomineerden zat. Mediabelangstelling is nooit mijn doel geweest. Integendeel, ik ben voornamelijk actief achter de schermen”, vertelt de kersverse Krak.

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat een lid van het Sint-Maartenscomité het schopt tot Krak. Vorig jaar was die eer voor Brecht Delaere weggelegd. Brecht en Stefaan zijn beiden ook actief binnen de Chiro, en visten zo wellicht binnen dezelfde vijver.

Stefaan Devisschere Privé Stefaan Devisschere (50) bracht zijn jeugd door op de Weze en woont er momenteel met zijn gezin in de Muizenputweg. Stefaan is gehuwd in 1998 met Marijke Viaene, die uit Gits afkomstig is. Ze hebben twee dochters. Saya is er 19 en studeert communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Lieselot (16) is leerlinge aan het IHK. Loopbaan Stefaan studeerde automechanica aan het VTI in Roeselare. Gedurende 23 jaar was hij vrachtwagenchauffeur. Nu is hij al vijf jaar in dienst als garagist bij garage Vancompernolle. Vrije tijd Stefaan is voorzitter van het Sint-Maartenscomité, fietst bij de wielerclub in Montana en schiet zijn pijlen af bij Willem Tell.

Jeugdwerking

“Ik ben lid geworden van het Sint-Maartenscomité in januari 1999. Acht jaar geleden werd ik aangesproken om Theo Van Isehem op te volgen als voorzitter. Waarom ik er destijds ingerold ben? In mijn jeugdjaren was ik lid en later voorzitter van de KLJ. Zo kwam ik geregeld in contact met de werking van de jeugdraad. Zo ook in de driedaagse van de jeugd, waar ik Kurt Priem ontmoette, één van de stuwende krachten binnen de jeugdwerking. Toen ik trouwde, was ik plotseling binnen geen enkele vereniging meer actief en Kurt, die al lid was van het Sint-Maartenscomité, nodigde me uit om mee te werken. Feestjes organiseren en voor leuke avonden zorgen, daar wilde ik me actief voor inzetten. De stap was dan ook snel gezet.”

De editie van de stoet in 2022, na twee coronajaren, was volgens Stefaan nagelbijten. “Hoe zou het met de knaldrang in Ardooie zitten en zouden we wel het niveau van 2019 kunnen halen? Met de medewerking van velen binnen het comité is het ons gelukt om een topeditie op poten te zetten. Met 850 wandelaars gingen we het duister van de vrijdagavond in voor de wandeling. Er waren 350 kinderen aanwezig op de kindernamiddag. De politie schatte het aantal kijklustigen voor de stoet op tienduizend. We zijn hopelijk weer goed en wel vertrokken.”

Motivatie

Op de derde dinsdag van januari komt het comité voor de eerste keer bijeen om een eerste gedachtewisseling te houden over de aanpak van de nieuwe editie. “Die staat gepland op 11 november. Nu is het al duidelijk dat de kosten voor optredens en voor straatanimatie de pan uit swingen. Maar toch hopen we voldoende kwaliteit te kunnen aantrekken om Ardooie weer aan het feesten te zetten. Het comité blijft gemotiveerd. Er zitten veel Kraks in ons midden. Samen zullen we er ongetwijfeld iets moois van maken.”

Verwachtingen

We peilden nog eens naar de persoonlijke verwachtingen van Stefaan voor 2023. “De titel van Krak motiveert me enorm om me verder in te zetten. Die waardering betekent veel. Ik voel me gezien door de inwoners van Ardooie. Ik zal me voor de volle 100 procent inzetten om de Sint-Maartensfeesten goed en veilig te laten verlopen. Op de fiets hoop ik de Mont Ventoux op te klimmen. En misschien knal ik er bij Willem Tell wel een hoofdvogel af?”