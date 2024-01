Stefaan Devisschere blikt terug op zijn jaar als Krak: “De verkiezing leeft toch wel”

Het rijk van Krak Stefaan Devisschere zit erop. De lezers van onze krant kiezen straks zijn opvolger. Met Stefaan kijken we terug op zijn jaar als Krak van Ardooie.

Stefaan Devisschere heeft zijn kiesplicht voor de nieuwe Krak al vervuld. “Vijf goede kandidaten. Ik ben benieuwd. Eén ding is zeker: deze keer zal de Krak geen lid zijn van ons Sint-Maartenscomité zoals de jongste twee jaar”, zegt hij.

En hoe heeft Stefaan zijn jaar als Krak beleefd? “Ik ben zeer aangenaam verrast geweest door de vele reacties die ik van overal gekregen heb. Ook nu nog op het einde van deze periode word ik erover aangesproken. De mensen hebben hier blijkbaar aandacht voor.”

Geslaagde feesten

Stefaan is voorzitter van het Sint-Maartenscomité. “De editie van dit jaar van de Sint-Maartensfeesten was er eentje om in te kaderen. We hadden een mooie stoet met een recordaantal deelnemende groepen en ook qua publieke belangstelling klopten we een record af. Dat alles probleemloos verliep was een geruststelling en een verademing.”

“Het belangrijkste feit van het voorbije jaar is dat Ardooie leeft en feest. Verschillende verenigingen dragen hiertoe bij. Denk maar aan Koolskamp Koers, de cross, de Sint-Maartensstoet en zoveel meer op cultureel en sportief vlak. Er was vanuit de gemeente ‘t Veld Verteld en de Waterbek. We kunnen ook niet voorbij het overlijden van burgemeester Karlos Callens die dertig jaar de gemeente bestuurde en ook actief was binnen ons Sint-Maartenscomité”, gaat Stefaan voort.

En wat is er Stefaan op wereldvlak bijgebleven? “Het is te betreuren dat er nog wereldleiders of staatshoofden zijn die uit zijn op oorlog. Zeer veel onschuldige burgers zijn het slachtoffer van geweld. Ik vraag me af waar al dat oorlogsgeweld toe zal leiden.”

Voor het nieuwe jaar 2024 wenst Stefaan iedereen alvast een goede gezondheid toe. “Met het Sint-Maartenscomité werken we nu al aan de volgende editie van onze feesten. Laat ons hopen dat het weer een knalactiviteit wordt.”