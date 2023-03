Steenstraat in Brugge krijgt er een groen plein bij

De Dienst Openbaar Domein van de stad Brugge heeft de oude bushalte aan de Sint-Salvatorskerk volledig onthard en vergroend. De Steenstraat krijgt er zo een mooi, groen plein bij”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Eind vorig jaar werden zeven nieuwe groenzones in de Steenstraat in Brugge aangelegd. “Hierbij hebben we 55 m² onthard. Narcissen en verschillende soorten andere vegetatie, zoals vergeet-mij-nietjes, werden in de nieuwe groenzones aangeplant. In ieder plantvak werd ook een boom geplaatst. Twee gele kornoeljes, drie steeneiken, een japanse sierkers en schijnhulst maken zo de straat groener en aangenamer. Nu werd de overige 125 m² onthard aan de Sint-Salvatorskerk”, legt Mercedes Van Volcem uit

Bushalte

“Het beton van bij de bushalte werd uitgebroken en vervangen door mooie mozaïekkeien. In de plantvakken zal aannemer Belacasa op 7 maart vrouwenmantel, vergeet-mij-nietjes, narcissen, prairielelies en zomeraster aanplanten. Aangezien veel van deze planten terugkomen in de overige plantvakken, zorgt dit voor een harmonieus geheel in de straat.”

Het ontwerp van het nieuwe, groene plein in de Steenstraat in Brugge.

“We zorgen er zo voor dat de Steenstraat er een mooi, groen pleintje bij krijgt. Waar er veel groen is, komen de mensen graag winkelen. Op die manier gaan we geleidelijk aan van grijze stad naar een kleurrijke en leefbare stad.”

Gevelplanten

“In de Steenstraat kwamen meer bomen, maar met het stadsbestuur willen we ook inzetten op gevelgroen in stedelijke omgevingen. Daarom roep ik alle winkeliers op om een gevelplant aan te vragen, want ook dit maakt de straat groener, gezelliger en aangenamer. Meer groen in de straat zorgt ook voor een gezondere straat: groen zorgt voor afkoeling op warme dagen en voor extra isolatie van gebouwen tijdens de winter. Enkel voordelen dus,” aldus Mercedes Van Volcem.