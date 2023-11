Steenpuin op Middelkerks strand zorgt voor controverse

“Dit is onaanvaardbaar. Ons strand is letterlijk en figuurlijk herschapen in een puinhoop.” Voormalig burgemeester Michel Landuyt is niet te spreken over het puinafval dat in de buurt van het nieuwe casino het strand ontsiert. Burgemeester Jean-Marie Dedecker is not amused en reageert scherp. “Al gezien wat er daar gebouwd wordt? Eenmaal de werken beëindigd zal er daar niets meer van te zien zijn.”

Het is met een niet mis te verstaan bericht en een resem foto’s waarmee voormalig burgemeester Michel Landuyt de kat de bel aanbond. “Tijdens een wandeling op het strand viel ik van de ene verbazing in de andere”, vertelt Landuyt. “Ons strand en niet het nieuwe casino is ons grootste toeristische kapitaal. En dat strand is nu voor een belangrijk deel herschapen in een puinhoop van ontelbare brokstukken, om nog maar te zwijgen over wat er allemaal onder het zand zit en ooit terug aan de oppervlakte zal komen. Dit is zonder meer een aanslag op de natuur en er wandelen houdt bovendien risico’s in. Er liggen nog steeds metershoge puinhopen die dagelijks in zee blijven afkalven omdat er geen enkele afscherming is. Ik vind het onaanvaardbaar dat een dergelijke schandalige toestand doodgezwegen wordt en het maakt me bezorgd”, zegt Michel Landuyt.

Ook de oppositie in de gemeenteraad reageert bij monde van gemeenteraadslid Johan Töpke (Open VLD). “Volgens onze burgemeester is er geen vuiltje aan de lucht, maar deze aangelegenheid kwam in juli al op de gemeenteraad waarbij ik gewezen had op onveilige situaties op het strand, te wijten aan de bouwwerken, zoals uitsteeksels en putten die bij hoog water nauwelijks op te merken waren. Het antwoord luidde dat de wapening afgeknipt werd en de putten gevuld. Er zou ook een betonplaat gegoten worden om problemen op te lossen. Het waren zowel de strandredders als badgasten die toen al met klachten kwamen”, aldus Töpke.

Aandachtspunt

De stranden aan onze kust behoren tot het werkingsgebied van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). “Het steenpuin op het strand is een rechtstreeks gevolg van de activiteiten van het project casino Middelkerke”, reageert MDK. “Niet wij, maar de gemeente is de opdrachtgever. Tijdens de werffase hebben we de opdrachtgever en de bouwheer al gewezen op de vastgestelde verontreiniging van het strand. Het reinigen blijft voor ons een continu aandachtspunt, ook de volgende jaren”, klinkt het.

Binnen het project heeft de aannemer volgens MDK al maatregelen getroffen. De gemeente staat in voor het beheer van het strand en dient de hiervoor de nodige acties te ondernemen. Ook volgens MDK zal de aannemer opnieuw het strand kuisen met een beach cleaner en puin wegnemen. Een bijkomend probleem is echter dat door het getij het steenpuin continu verspreid wordt waardoor het op verschillende locaties – ook buiten het projectgebied van het casino – opnieuw zal opduiken.

Politiek

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) is not amused met de aantijgingen van zijn voorganger en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. “Al gezien wat voor een project daar gerealiseerd wordt”, fulmineert hij. “Een nieuw casino en een nieuwe zeedijk. Er wordt daar met man en macht volop gewerkt en hoeft het gezegd dat je om een omelet te maken, eieren moet breken. Dat dergelijke monumentale werken ook puinafval met zich meebrengen is uiteraard niet te vermijden, maar de aannemer wiens verantwoordelijkheid het opruimen ervan is, werkt daar continu aan. Eenmaal de werken voorbij zal er daar niets meer van te merken zijn. We moeten echter niet ver zoeken naar de reden waarvoor Landuyt hiermee voor de dag komt. Wat een verzuurde reactie die geen grond heeft”, besluit een boze Dedecker. (DVL)