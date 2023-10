Steenkerke heeft nu ook een eigen vlag

Op zondag 1 oktober werd tijdens een plechtige eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk, naar aanleiding van de 75ste nationale bedevaart naar de graven van de IJzer, de vlag van Steenkerke gewijd.

Het is een ontwerp van grafisch ontwerper Wendy Callens en Isabelle Verlodt van Savaganhome in Steenkerke. Op de vlag staat het wapenschild van Veurne, een afbeelding van de Sint-Laurentiuskerk en de datum 1094, toen Steenkerke een zelfstandige parochie werd. Onder de datum staat de tekst Ier Bie Uus. De oudste geschriften over Steenkerke dateren van 828. De vlag wappert bij de brug over de Steengracht en aan de gevel van Savaganhome, waar Isabelle Verlodt en haar echtgenoot Jean-Luc Savagan een kapperszaak en een eethuis runnen. (JT)