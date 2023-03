Steenkerke decor voor zevende editie Historisch Veurne

Na vijf succesvolle edities van Historisch Veurne in het stadscentrum, bleek ook de eerste editie in een deelgemeente (Beauvoorde) een schot in de roos. Dit jaar worden de bezoekers op 15 april ondergedompeld in de volkse geschiedenis van Steenkerke. Ook deze keer vormen de theaterwandelingen het uithangbord.

Aan het concept van de theaterwandelingen wordt niet gesleuteld. De verhalen zijn een mix van fictie met feiten en anekdotes. Daaraan wordt een volksfeest gekoppeld, met een retrokoers in alle straten, en een plein met livemuziek. De Veurnse belleman kondigt de retrokoers aan en moedigt de deelnemers aan. Je kunt de dorpssfeer en de geschiedenis opsnuiven tijdens een huifkarrentocht of een gidsbeurt. Willem Vermandere exposeert in de kerk.

Voor auteur en acteur Onno Van Gelder Jr. is Historisch Veurne al enkele jaren een vertrouwd evenement. Voor de editie 2023 schreef hij de vier scènes voor de theaterwandelingen.

Magie en humor

“Vorig jaar schreef ik voor de Beauvoorde-editie één scène”, vertelt Onno. “Dat viel mee en Veurne vroeg me om voor dit jaar en volgend jaar alle teksten te schrijven. Het was wel een uitdaging om met de geschiedenis van Steenkerke aan de slag te gaan, want veel materiaal is er niet. Maar als auteur heb je een portie fantasie en finaal lukte het me om vier scènes te schrijven. Er zijn twee magisch-realistische scènes en eentje met wat meer humor.”

“In de scène waarin Katrien Vandendries meespeelt gaat het over ‘de saucisse van Steenkerke’. Dat was in de oorlog de bijnaam voor de zeppelin die boven Steenkerke zweefde om de troepen in het oog te houden. Voor dat fragment, dat zich enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog afspeelt, heb ik ervoor gekozen om een verhaal voor enkel vrouwen te schrijven.”

“De eerste rondgang van de reus Sporkin vormde het uitgangspunt om het over Sporkin te hebben. Deze man die in de Guldensporenslag vocht zou destijds zijn graf op het kerkhof van Steenkerke gehad hebben. Dit stukje geschiedenis brengen we op humoristische wijze.”

“Heel aangrijpend is het magisch-realistische verhaal van de twee soldaten uit de Tweede Wereldoorlog die begraven liggen op het kerkhof van Steenkerke. Deze scène, ‘De ontmoeting’, laten we plaatsvinden op de militaire begraafplaats van Steenkerke. Het is een soort eerbetoon aan de vele gesneuvelden in om het even welke oorlog.”

Het Peird van Willem

“En wie Steenkerke zegt, denkt onmiddellijk: Willem Vermandere. Mijn opdracht hield ook in ‘iets’ te schrijven waarin Willem zou voorkomen. Ik wou niet echt een acteur Willem laten vertolken. Toen kwam het idee bij me op om twee van zijn werken tot leven te laten komen en hen over de kunstenaar te laten praten. Dat gaf mij iets meer vrijheid tijdens het schrijven. Zo vertolk ik de rol van ‘Peird’ uit zijn iconische lied ‘Blanche en zyn Peird’. En nee, ik draag geen paardenkop! Dit fragment is een van die magisch-realistische stukken. Een beeldengroep ontmoet een lied dicht bij het huis van Willem. Vier personages hebben het over Willem, zijn werk, maar ook over hun leven als kunstwerk.”

Meer info over de theaterwandelingen, de retrokoers en het volksfeest vind je op www.veurne.be/nl/historisch-veurne.