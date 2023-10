Steeds minder zwerfkatten in Gistel

Zwerfkatten zijn helaas van alle tijden, maar in Gistel zit het fenomeen in een dalende lijn. Daarin speelt de vrijwilligersgroep ‘Zwerfkatjes Gistel’ een sleutelrol, in een goeie samenwerking met de stadsdiensten.

In april 2019 werd een actieve vrijwilligersgroep van een tiental krachten uit de grond gestampt met als doelzwerfkatjeseen waardig bestaan te geven en kittens te vrijwaren van het zwerversbestaan. In samenwerking met de StadGistelwordenzwerfkattengevangen en gecontroleerd op chip. Na controle op ziektes worden ze gesteriliseerd of gecastreerd, en teruggeplaatst op de vanglocatie. Ook worden schuil- en voederplaatsen voorzien. Tussen 2019 en 2022 had de werkgroep ‘Zwerfkatjes Gistel’ al ruim 450 katten gevangen om te castreren of te steriliseren. Het aantal meldingen van zwerfkatten en kittens zit nu wel in dalende lijn.

“Tot 1 oktober zijn in 2023 onder het zwerfkattenbeleid 18 katten gevangen. Deze werden gesteriliseerd of gecastreerd en weer uitgezet”, zegt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA). “Een aangereden zwerfkat was helaas niet meer te redden.”

Sensibilisering is nodig

Griet Huyghebaert, trekker van de groep, vult aan. “De vrijwilligers van Zwerfkatjes Gistel zorgden zelf voor de noodopvang van nog 27 katten en 26 kittens die via de opvanginitiatieven een nieuwe thuis kregen. Maar ook hier enkele katjes die het niet haalden. Jammer genoeg worden nog steeds veel kittens van eigenaarskatten gedumpt, zelfs tot in de hal van een appartementsgebouw. We blijven vaststellen dat nog te weinig katten gechipt zijn. Na chippen vergeten mensen ook heel dikwijls om hun adreswijziging te registreren. Sensibilisering blijft nodig.”

Toch konden enkele gechipte katten terug naar huis, onder andere ook in Jabbeke, Bredene en Koekelare. “Het wordt steeds meer een uitdaging om vrije plaatsen in opvanginitiatieven te vinden. Het Blauw Kruis in Oostende is vaak volzet. Dan wordt plaats gezocht tot ver in het binnenland. Gelukkig daalt het aantal katten dat vanuit Gistel aan deze initiatieven wordt bezorgd.”