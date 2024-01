Steeds meer ziekenvervoer in Noord-West-Vlaanderen door tekort aan huisartsen

Tijdens de Brugse gemeenteraad heeft burgemeester Dirk De fauw een alarmkreet geslaakt: “Hulpverleningszone 1 heeft een tekort van 1,7 miljoen euro, omdat de federale overheid de ritten van ziekenwagens onderfinanciert.”

Raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) polste naar de reden voor het gat in de gewone begroting van Hulpverleningszone 1 eind 2023: “Er is een tekort van 1,7 miljoen euro, de spaarpot raakt op. Er is veel uitval van personeel. Pas nu wordt een waarderingsbeleid uitgerold, dat de motivatie kan verhogen.”

Ziekenwagens

Volgens burgemeester Dirk De fauw vormt de onderfinanciering van de ritten met ziekenwagens vanuit federale overheid een groot probleem: “Door het tekort aan huisartsen was er in 2023 een record aan niet echt noodzakelijke oproepen. Elke rit met een ambulance is zwaar verlieslatend: ze kost 250 euro, de patiënt moet amper 68 euro betalen.”

Druk

“De burgemeester van Torhout, die voorzitter is van Hulpverleningszone 1, heeft zonder succes het probleem aangekaart aan federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In Antwerpen is het systeem geprivatiseerd, dat willen wij niet in onze zone. De Haan werkt met vrijwilligers van het Vlaamse Kruis, maar dat is op termijn niet houdbaar. Alle zones samen moeten de minister onder druk zetten.”