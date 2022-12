Steeds meer wapens in West-Vlaanderen

Is West-Vlaanderen echt de Far West? De voorbije drie jaar zijn er liefst 1.751 registraties voor vuurwapens bijgekomen in onze provincie. Dat is een stijging met 8,39 procent. Het gaat om vergunningen voor sportschutters en jagers. “Het jagen wint aan populariteit bij de jeugd en de dames”, zegt Bart Coghe van de Sint-Hubertusvereniging.

Het aantal registraties van vuurwapens voor houders van een sportschutterslicentie of van een jachtverlof is de laatste drie jaren sterk gestegen. In 2019 waren er nog 20.860 registraties van vuurwapens, waarvan 13.460 voor jacht en 7.400 voor sportschieten. Drie jaar later zijn daar 1.751 registraties voor vuurwapens bijgekomen. Van de 22.611 registraties werden er 14.274 vergund voor het jachtverlof en 8.337 voor een sportschutterslicentie. Dat blijkt uit cijfers van de Provincie West-Vlaanderen.

Die stijging van registraties voor de jacht zien ze ook bij de Sint-Hubertusvereniging voor Vlaamse jagers. “De laatste vijf jaren zien we dat meer en meer jongeren en ook dames geïnteresseerd zijn”, vertelt Bart Coghe, consulent Wildbeheer in West-Vlaanderen. “We hebben nu ook de afdeling voor jonge jagers in West-Vlaanderen geherstructureerd. Mensen kunnen zich vrijblijvend aansluiten bij onze vereniging. We staan hen ook bij met advies en geven een antwoord op alle mogelijke vragen.”

Wie wil jagen, moet daarvoor verplicht een examen afleggen. “Jaarlijks organiseren wij een jachtopleiding in Torhout. In dat examen is er ook aandacht voor veiligheid. Wie daarop buist, wordt onmiddellijk van de rest geschrapt en moet het jaar nadien opnieuw proberen. Steeds meer mensen waarderen en appreciëren het schieten. De jeugd schaamt er zich ook niet meer voor, dus wellicht zal de interesse verder stijgen.”

Vergunning nodig

Wie een wapen wil kopen, heeft een vergunning van jagen of van de schietsport nodig. “Dat wordt dan per provincie geregistreerd en alleen dan kan je een geweer kopen in Vlaanderen. Het is ook niet zo dat een vergunning telt per geweer. Als je een vergunning hebt voor jager, kan je verschillende geweren hebben.”

Wie een geweer heeft, moet dat ook onder strikte voorwaarden bewaren. “Zo moeten het geweer en de patronen op een aparte plaats van elkaar achter slot en grendel bewaard worden. De politie kan dit ook bij jou thuis komen controleren. De veiligheid rond wapens in België wordt echt serieus genomen”, besluit Coghe.