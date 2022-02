Steeds meer OCMW-hulp nodig voor energiefactuur

De explosie van de energieprijzen de laatste maanden zal het effect alleen nog maar vergroten, maar dat er almaar meer West-Vlamingen al langer moeite hebben om hun gas- en elektriciteitsfacturen te betalen, is een zekerheid. Dat blijkt uit cijfers die Vicky Reynaert, Kamerlid voor Vooruit, verzamelde.

Tussen 2019 en 2020 steeg het bedrag dat West-Vlaamse OCMW’s toekennen aan gezinnen met betalingsmoeilijkheden van 381.000 euro naar meer dan 836.000 euro. Meer dan een verdubbeling dus.

In maar liefst 46 van de 64 steden en gemeenten in onze provincie ging het totaalbedrag aan tegemoetkomingen maal twee, in 12 West-Vlaamse gemeenten gaat het zelfs om een verdrievoudiging.

Inschrijving niet nodig

“Iedereen die moeite heeft om de energiefactuur te betalen, kan aanspraak maken op het Gas- en Elektriciteitsfonds via de OCMW’s”, legt Vicky Reynaert, zelf ook OCMW-voorzitter in Beernem uit. “Je hoeft niet ingeschreven te zijn bij de diensten om een beroep te doen op de tussenkomst.”

Heel concreet passen de OCMW’s bij in niet-betaalde rekeningen en wordt er preventief gewerkt waar dat kan. Denk maar aan de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen of hulp bij het beter isoleren van woningen om zo het energieverbruik naar beneden te halen.

Te weinig bekend

“De cijfers tonen aan dat de nood bijzonder hoog is”, aldus Vicky Reynaert nog. “Zelfs zonder de energiecrisis die we vandaag kennen. Het is belangrijk dat mensen de weg naar het fonds vinden, want het is op vandaag te weinig bekend. PS-minister van Armoedebestrijding Lalieux maakt in die optiek voor 2022 nog eens 16 miljoen euro extra vrij, om de stijging van de energieprijzen enigszins op te vangen.”

“Het totale budget komt zo op 78 miljoen euro te liggen. Geld dat broodnodig zal zijn, naast het akkoord over de btw-verlaging en energiepremie die de hoge facturen snel moeten milderen.”

