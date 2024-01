Steeds meer dieren op zoek naar nieuwe thuis in Oostende: 322 honden en katten in 2023

De stijging van het aantal dieren die het Blauwe Kruis van de Kust jaarlijks opvangt, zet zich fors door. “In 2023 werden in het dierenasiel maar liefst 322 honden en katten opgevangen”, licht Fabrice Goffin, voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust, toe. “Het gaat opnieuw om een stijging en dat baart zorgen, maar met het hele team en al onze vrijwilligers zullen we ons ook in 2024 inzetten om alle dieren in nood te helpen en om onze maatschappelijke rol te vervullen.”

In 2023 werden maar liefst 107 honden en 215 katten opgevangen in het Blauwe Kruis van de Kust. Er werden 74 dieren afgestaan en 51 dieren werden opgevangen na een inbeslagname. Daarnaast vingen het Blauwe Kruis van de Kust en haar antennepunten meer dan 100 knaagdieren op.

Ook medische zorgen

“Gelukkig vonden we voor 212 dieren een gepaste nieuwe thuis. Het gaat om 59 honden en 153 katten die we zo een warme toekomst konden bieden”, zegt Fabrice Goffin. Naast de opvang van de dieren voorziet het dierenasiel ook medische en andere zorgen. Het Blauwe Kruis van de Kust liet in 2023 234 honden en katten vaccineren en er waren 124 sterilisaties en castraties. Negen dieren werden tot slot geopereerd, met de financiële steun van de vele sympathisanten van het asiel.

“Het is net die steun, van onze leden en sympathisanten, die het verschil maakte, ook in 2023. We kregen opnieuw heel wat donaties van voeding en materiaal, financiële hulp en bovenal ondersteuning door vrijwilligers die de handen uit de mouwen kwamen steken”, vertelt Goffin.

Klaar voor nieuwe jaar

“Door die steun kunnen we de blijvend stijgende aantallen dieren opvangen in de best mogelijke omstandigheden. Dat zullen we ook in 2024 blijven doen. Net zoals we ook zullen blijven inzetten op onze campagnes, voor adopties van huisdieren en tegen broodfok, voor geluidsarm vuurwerk, en voor respect voor dieren. Gezien het blijvend succes zullen we ook in 2024 onze cursussen blijven aanbieden over de omgang en opvoeding van dieren, advies geven bij problemen en antwoorden op vragen van baasjes. Kortom, we zijn klaar voor 2024 en kijken alvast reikhalzend uit naar de eerste stenen van ons nieuw gebouw”, besluit Fabrice Goffin.