Stedelijke werkplaats ontvangt opnieuw veiligheidscertificaat

Na een herevaluatie ontving het stadsbestuur opnieuw het ISO 45001-certificaat, dat is een veiligheidsattest voor werkomgevingen. Waregem is op heden nog steeds het enige lokale bestuur met dit certificaat.

Het ISO 45001-certificaat focust onder meer op gezondheid, psychosociale belasting en arbeidshygiëne. Deze internationale standaard voor arbeidsveiligheid en welzijn op het werk werd ingevoerd in 2018. Bij elke herevaluatie slaagde de Waregemse stedelijke werkplaats erin om het certificaat te behouden. Tussen 2011 en 2018 was stad Waregem reeds in het bezit van de voorganger van de ISO-norm.

Het certificaat is in opmars binnen de private sector. Maar bij de lokale besturen is Waregem op heden nog steeds de enige van het land die ISO 45001-gecertificeerd is. “De toekenning is het werk van jarenlange geleverde inspanningen. Het zorgt opnieuw voor een extra stimulans om dag in, dag uit te blijven verbeteren in onze de stedelijke werkplaats”, vertelt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Werfcontroles

“Naast externe auditeurs waken leidinggevenden en werknemers dagdagelijks over de behaalde norm. Intern houdt het managementteam van de stad een vinger aan de pols en zijn er veiligheidsvergaderingen, incidentmeldingen en werfcontroles voor verbeterpunten. Ook de medewerkers van de stedelijke werkplaats denken actief mee over de werking van de dienst.” (LV)