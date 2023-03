Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.) is koninklijk:“Sterkte zit in goed bestuur”

De Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.) werd koninklijk en is daarom gehuldigd door het stadsbestuur. Voorzitter Stephane Debonne uit Geluwe kreeg een herinneringsdiploma. “De sterkte van de St.O.C. zit hem in een goed bestuur”, benadrukt hij. “Het is een vriendengroep. Iedereen heeft zijn kennis.”

De St.O.C gebruikt op de Steenakker sinds 2001 in de gewezen bibliotheek het Erfgoedhuis René Defrancq, vlak naast de Sint-Janskapel. Stephane Debonne (71) is ondertussen al 25 jaar voorzitter en liefst veertig jaar bestuurslid. Hij volgde destijds Jean-Pierre Renier op. Claude Vandewoestyne ontfermt zich over het secretariaat. In het bestuur is André De Cooman (86) de ouderdomsdeken.

Hun kennis delen ze al jarenlang in eerst de St.O.C-mededelingen en sedert 1982 het jaarboek. “Ons jaarboek kende dit keer een uitzonderlijk goede verkoop”, zegt Stephane Debonne. “De inhoud ging in belangrijke mate over de geschiedenis van de Steenakker, die momenteel wordt heraangelegd. De invulling van ons volgend Jaarboek is bijna rond.”

Groot archief

Een pluspunt is het groot archief. “Marc Devroe is onze fotoarchivaris”, zegt de voorzitter. “We hebben een enorme hoeveelheid foto’s. Luc Decorte archiveert dan het modern archief en onze bibliotheek. Ze leveren schitterend werk. We krijgen enorm veel schenkingen. En ja, we hebben nog plaats.” (lacht)

Het lokaal is elke vierde woensdag van de maand van 14 uur tot 17.30 uur voor iedereen toegankelijk. Klasbezoeken zijn mogelijk. “In september kregen we bijna elke week een klas op bezoek”, aldus Stephane Debonne. “Er kwamen ook klassen uit Geluwe. Meestal komt het zesde leerjaar. De leerlingen steken daar enorm veel van op.”

De beslissing om dit te doen heeft een heel grote waarde voor onze stad. Dit betekende dat een groep mensen zich specifiek ging inzetten om objecten, verhalen, documenten, foto’s, filmpjes, … te bewaren voor latere generaties – Schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit)

Schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit) dook terug in de tijd naar het prille begin. “De St.O.C had als doel zoveel mogelijk informatie over welbepaalde thema’s als de Sint-Medarduskerk, de molens, scholen, oude plaatsnamen van hoeven en heerlijkheden, de twee wereldoorlogen, oude opgravingen, beroemde Wervikanen en hedendaagse gebeurtenissen te verzamelen”, klinkt het.

Gevelpresentatie

De afwerking van de Steenakker nadert. Het wordt een belevingsplein en daarop wil de Stedelijke Oudheidkundige Commissie inspelen. Het diende bij de stad een aanvraag voor een Burgerproject in en zal het Erfgoedhuis daardoor een nieuwe gevelpresentatie krijgen.

“We willen ook eens samenzitten met de stad om te overleggen hoe we een meerwaarde kunnen zijn, misschien door meer openingsuren”, aldus de voorzitter. “Ter gelegenheid van de officiële opening van de Steenakker op zondag 9 juli gaan we alvast onze deuren openen.”

Op 29 oktober 1946 vond de eerste vergadering van de Oudheidkundige Commissie plaats. Het stadsbestuur erkende de vereniging en willigde de vraag in om de titel Stedelijk te mogen gebruiken. De St.O. C was geboren .