Stedelijke basisschool Stasegem haalt 1.170 euro op voor Pamperbank

De Stedelijke basisschool Stasegem organiseerde een namiddag met lekkers ten voordele van de Warmste Week. De opbrengst was voor de Pamperbank Harelbeke.

De leerlingen en ouderraad verkochten samen met de leerkrachten en directie van de school heel wat lekkere koekjes, taartjes en andere heerlijke lekkernijen aan de heel democratische prijs van 1 euro. De opbrengst van deze actie was ten voordele van De Pamperbank Harelbeke. De Pamperbank is een aanvullende hulp via de Sociale Kruidenier/Huis van Welzijn, van voeding en ander producten.

Mensen die kansarm zijn kunnen zo ook een duurder product zoals pampers kopen voor een schappelijke prijs. De opbrengst bedroeg 1.170 euro. “Een zeer mooi bedrag, bedankt aan iedereen die een handje hielp, bedankt ook aan iedereen die iets kocht aan het gezellige standje van de leerlingenraad”, zegt kerstman-directeur Gregory Rasalle.

Ook een overschot aan pampers is welkom: alle pampers worden verzameld in een pamperbox op het secretariaat van de school.