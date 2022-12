Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap is 50 jaar jong: “Er is nog veel werk aan de winkel”

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap van Kortrijk, kortweg SAPH, vierde zijn 50-jarig bestaan in de Kroonzaal van Texture. Pittig detail: de vraag voor aangepaste parkeerplaatsen stond al in 1972 op de agenda en staat er nog op. “Er is nog veel werk aan de winkel”, klinkt het.

De raad die ooit begon in 1971 als Overlegcomité voor gehandicaptenzorg Kortrijk, een initiatief van wijlen schepen van Sociale Voorzorg Carlos Verhenne, geeft advies aan de stadsdiensten bij (openbare) projecten. “Het gaat om talrijke aanbevelingen die we bezorgen aan het stadsbestuur, het samenbrengen en ondersteunen van mensen met een beperking, verenigingen en instellingen voor mensen met een beperking. Het gaat vooral om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord: denk maar aan trappen en rolstoelpatiënten, kleine hindernissen, een te hoog loket, een schuine helling, goede communicatie. We streven naar een inclusieve samenleving”, duidt voorzitter Chris Imandts.

“We zijn een zeer actieve adviesraad. Het vele mailverkeer elke dag is daar een stille getuige van. Bij toegankelijkheid denkt iedereen onmiddellijk aan de schuine helling voor een rolstoelgebruiker. In de praktijk zien we dat de helling ook gebruikt wordt door de mama met kinderwagen, de leverancier, de ouderen of voor de verhuis van een zwaar voorwerp: dat is inclusie. Met de SAPH streven we naar het gebruik van klare taal, toegang tot werk, cultuur, sport, vrije tijd voor iedereen, met of zonder beperking”, vult pr-verantwoordelijke Karine Braems aan.

We streven naar een inclusieve samenleving

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee, zegt SAPH. “Het is logisch dat iedereen, op voet van gelijkheid, er deel van uitmaakt. Een inclusieve samenleving is een samenleving van en door iedereen, waarin we elkaars verschillen kennen en we met elkaar in gesprek blijven gaan. Mensen met een beperking zijn bij het invullen van hun dagelijks leven afhankelijk van hulp. Die afhankelijkheid mag geen reden zijn om geen eigen keuzes te kunnen maken. Wat voor jou levenskwaliteit is, kan jij alleen zelf bepalen”, duidt Karine, die de inzet van Lee Blomme, beleidsmedewerker toegankelijkheid, waardeert.

“Maar we mogen zeker ook zijn voorgangers niet vergeten. Ze hebben allemaal met veel enthousiasme hun job gedaan en openden de deuren naar andere stadsdiensten. Hun inspanningen hebben geleid tot streven naar toegankelijkheid binnen diverse diensten.”

Parkeerplaatsen

Samen met het beleid kwam SAPH al tot een aantal mooie realisaties: bijvoorbeeld de kerk in Aalbeke en het nieuwe Belevingsmuseum 1302. “En ja, soms is het ook nog zuchten, de spreekwoordelijke processie van Echternach en het tekort aan voorbehouden parkeerplaatsen, waarvan er dan ook veel niet aan de norm voldoen. Het staat sinds 1972 op de agenda. Het stadhuis en sociaal restaurant Vork zijn geen toonbeelden van goede toegankelijkheid. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Voor de gelegenheid werd een pancarte ontworpen waarop alle deelgroepen met hun logo een plaats kregen.