Stedelijke academie Diksmuide krijgt ongunstige evaluatie van inspectie: “We blijven de academie steunen”

Oppositieraadslid Thierry Hardy (Vooruit) is geschrokken van de ongunstige evaluatie die de onderwijsinspectie net voor de zomervakantie gaf aan de stedelijke academie Kadens in Diksmuide. Hij vraagt schepen van Onderwijs Marc De Keyrel (CD&V) wat er aan de hand is.

“De ongunstige evaluatie is onverwacht en kwam hard aan bij de directie, het schoolteam en ook bij ons”, reageert De Keyrel. “We hebben echter meteen de schouders gerecht en starten het nieuwe schooljaar vol goede moed. Vooral het domein ‘dans’ scoort beneden de verwachting. De academie moet zich nu extern laten begeleiden. De procedure tot de intrekking van de erkenning van de academie is niet opgestart. Wat zal er veranderen? De huidige dansleerkracht heeft sinds begin dit jaar een voltijdse job in het dagonderwijs.”

“Vanaf 1 september start daarom een nieuw gezicht, Sharon Vannecke. Vanaf het nieuwe schooljaar vinden de danslessen plaats in de spiegelzaal van de sporthal De Pluimen. Daarnaast werken we met OVSG aan een nieuw artistiek pedagogisch project. De eerste stap zetten we op 8 september met de bevraging van het personeel. We blijven met het stadsbestuur alvast de academie volop steunen.”

Uitbreiding

De uitbreiding van Kadens staat al langer op de planning. Eén van de al genomen stappen is de aankoop van de woning in de IJzerlegerstraat 16. Die wil het stadsbestuur afbreken zodat er via die weg een extra toegang kan komen naar de cultuursite. “Nu het project on hold is gezet, stellen we voor om het pand niet af te breken. Iets meer dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezing zou de afbraak een voorafname zijn op het toekomstige beleid”, stelt oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe.

Schepen De Keyrel blijft overtuigd van de afbraak. “Het blijft onze bedoeling om dat terrein in de IJzerlegerstraat te integreren in onze cultuursite. Kadens heeft nood aan minimum twee extra klaslokalen en een berg- en stockageruimte. Via het perceel in de IJzerlegerstraat is er rechtstreekse toegang via de gang van het gebouw Kadens. De gebouwdienst is dat aan het onderzoeken. Desnoods werken we voorlopig met containerklassen.”

(GS)