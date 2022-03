Stationsgebouw Heist te koop, bieden kan vanaf 643.000 euro

Het stationsgebouw in Heist staat sinds 21 maart 2022 te koop. Drie maanden lang, tot en met 17 juni 202, kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op het gebouw. De NMBS heeft een minimumprijs van 643.000 ingesteld. Ook het gemeentebestuur dingt mee naar de aankoop van het bijzondere gebouw.

Belangrijk om weten is dat er heel wat randvoorwaarden zijn waar potentiële kopers rekening mee moeten houden. Zo is het onder meer niet mogelijk om het gebouw om te toveren tot een appartementsblok of om er een winkel of garage in onder te brengen. Nieuwe bestemmingen zijn beperkt tot volgende functies: openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen (bv. wijkpolitie, preventiedienst …. Kleinschalige horeca (café, tearoom, brasserie …). All-weather infrastructuur (bv. escape room, klimmuur, indoor skate …) of een conciërgewoning in functie van het horecadeel of het all weather-gedeelte…

Geen totaalrenovatie

Aan het bestaande volume van het gebouw zijn eventueel gevelwijzigingen of beperkte uitbreidingen mogelijk. Andere verbouwingen of een grote totaalrenovatie behoren niet tot de mogelijkheden. “Het gemeentebestuur probeert het gebouw aan te kopen omdat het centraal gelegen is in Heist en het door zijn ligging ideaal is om een dynamische ontmoetingsplek te worden voor de Heistse inwoners”, aldus burgemeester Piet De Groote.