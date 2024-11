Station Heist wordt toegankelijker voor minder mobiele reizigers: “Werken starten in december”

Voor meer informatie kunnen reizigers terecht bij de klantendienst van NMBS via telefoonnummer 02 607 30 00 of op de website www.nmbs.be. Aannemer Stadsbader, verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken, is bereikbaar via 056 26 06 66. Met deze werken zetten NMBS en het gemeentebestuur van Knokke-Heist een stap vooruit naar een inclusieve en toegankelijke infrastructuur die het reizen voor iedereen eenvoudiger maakt.