Statiewegel in Lauwe is nu nette én veilige trage weg

Stad Menen blijft inzetten op duurzame mobiliteit, ook tijdens het structureel onderhoud van de wegenissen. Zo kreeg de Statiewegel in Lauwe afgelopen maand een flinke opknapbeurt. Het resultaat: onze stad is een nette én veilige wandel- en fietswegel die de Kraaiveldwegel met de Larstraat verbindt, rijker.

“De 250 m lange verbinding was in het verleden aangelegd met tegels waartussen in de loop der jaren grote niveauverschillen waren ontstaan”, duidt Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose. “Op basis van de status van onze trage wegen en meldingen van inwoners omtrent valpartijen, zetten we ons beschikbaar budget voor structureel onderhoud daar waar noodzakelijk zo efficiënt mogelijk in. Deze realisatie is nogmaals een bewijs dat het stadsbestuur alle meldingen van inwoners steeds ernstig neemt. De Statiewegel is na de heraanleg van het 520 m lange wandel- en fietspad achter de woonwijk van Ter Beke en het Groenhof het 2de project in ternair mengsel. Deze halfverharding is een milieubewuste keuze voor waterdoorlaatbaarheid en circulariteit van materialen, maar ook een keuze die meer garanties biedt voor een langdurig aangenaam en vlak wandel-, jog- en fietsgevoel. Ik wil de lokale aannemer Grondwerken ML uit Lauwe van harte bedanken voor deze vlotte samenwerking en uitvoering.”

Structureel onderhoud

“Het voorbije jaar draait ons structureel onderhoud van voetpaden opnieuw op volle toeren”, benadrukt schepen Roose. “De volledige Oudstrijderslaan werd dit jaar opgeleverd met een nieuw voetpad en boomvakken, goed voor in totaal 1.900 m² vernieuwde voetpaden. Ondertussen is dezelfde ploeg van Veerkracht 4 actief in de Oude Leielaan en werkten ze al de nieuwe voetpaden in de Blekerijvesting af. Een grote verbetering trouwens voor de inwoners van de Blekerijvesting: de palen die vroeger te midden het voetpad stonden zijn nu weggewerkt, zodat de toegankelijkheid voor rolstoelen en buggy’s gegarandeerd kan worden. Na de zomervakantie starten we ook met de heraanleg van de buitenste voetpaden in de Kerkomtrek.”

Schepen Roose wil ook even de werken in eigen beheer in de kijker zetten: “Te vaak wordt dit onderschat, maar onze eigen technische diensten onderhouden dagelijks ook zelf heel wat voetpaden en wegen. Soms pakken we ook grotere projecten aan zoals het heraanleggen van de tegels van de Moeskroenwegel en de Berghenswegel in Rekkem. Recent voorzag ons team aan het 3de voetbalveld van Racing Lauwe trouwens een mooie, halfverharde verbinding.”