STAS heeft gloednieuw onderkomen langs E17

Vorige week namen de bedienden van STAS, de Waregemse constructeur van vrachtwagentrailers, een nieuw onderkomen in The Nest. Dat is een gloednieuw kantoorgebouw aan het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E17.

Wie komende van Kortrijk de afrit Waregem op de E17 neemt, heeft het wellicht al gezien. Pal naast de weg is de voorbije maanden een opvallend gebouw met vier verdiepingen verrezen. Het gaat om The Nest, een nieuw kantoorgebouw dat onderdak biedt aan STAS en SQUADRON, twee bedrijven van de familie Heyse. STAS is een producent van kippers en zelflossers met vier fabrieken in België, Duitsland en Roemenië. SQUADRON is een specialist in procesoptimalisatie, digitalisatie en automatisatie voor andere bedrijven.

Tot voor de kerstvakantie werkten de bedienden van STAS even verderop in de Flanders-Fieldweg, in gebouwen die gedeeld worden met de fabriek. “Op 30 december verzamelden alle medewerkers om de opening van het nieuwe kantoorgebouw samen met hun partner en hun kinderen te ontdekken en te vieren”, zegt woordvoerder Els Carrette. “Op die manier willen we duidelijk maken dat we samen met de volgende generaties klaarstaan voor de toekomst.”

Nederige buiging

De vorm van het gebouw is opvallend. De verdiepingen hellen over elkaar in de richting van de snelweg. “Dit symboliseert een nederige buiging naar de medewerkers die er hun intrek in nemen, maar ook als eerbetoon naar de stad waar STAS al sinds de jaren 70 gevestigd is”, zegt Carrette. De noordkant is volledig in glas geconstrueerd, waardoor er veel natuurlijk daglicht binnenkomt en bezoekers kunnen genieten van een panorama over de omgeving.

STAS gebruikt het gelijkvloers en de eerste verdieping, SQUADRON palmt de volledige tweede verdieping in. De bovenste verdieping dient als een creatieve ruimte voor beide bedrijven. De naam van het bouwwerk, The Nest, verwijst naar de familiewaarden van het bedrijf: warmte, duurzaamheid, inspiratie en balans. (PNW)