Startschot voor gratis sportinitiaties voor jongeren

Op woensdag 9 maart gaf Stad Oostende het startschot voor een gevarieerd sportief vrijetijdsaanbod voor tieners waarbij een brug geslagen wordt tussen sportclubs en jeugdwerk. De nadruk ligt niet op competitie, maar beleving en ontmoeting, sociaal contact. Het aanbod is gratis en inschrijving is niet verplicht.

De voorbije twee hadden heel wat jongeren het moeilijk tijdens de coronacrisis. Daarom lanceerde Binnenlandse Zaken een projectoproep voor lokale besturen die willen inzetten op mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Stad Oostende kreeg een subsidie van 30.000 euro.

“We organiseren in dat kader een vrijetijdsaanbod waarbij tieners gratis kunnen proeven van verschillende sporten”, legt schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert, uit. “We starten op 9 maart met een initiatie kickboksen en eindigen met een krachttraining in open lucht. Daartussen ligt een waaier aan diverse, minder bekende sporten zoals frisbee en calisthenics. We werken samen met jeugdwerkorganisaties De Takel, Habbekrats en Arktos om zoveel mogelijk tieners uit diverse wijken te kunnen bereiken. De sterke aanwezigheid van een jeugdwerker zien de jongeren als een voordeel. Het accent ligt op samenwerking, ontmoeting en plezier beleven.”

Er is ook een bijkomende, driedaagse vorming voor de jeugdsporttrainers om beter te leren omgaan met weerstand en specifieke begeleiding van de jonge sporters. De vorming is opgebouwd uit theorie en praktijk, in samenwerking met Arktos, het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Gratis Sportinitiaties door jeugdwerkers

Kickboks ism XSD Oostende (Leffingestraat 85): zaterdag 12/3 van 10 tot 13u.

Spike Ball ism Roundnet Seals Oostende (De Schorre terrein 35) – op zaterdag 26/3 van 10 tot 13u.

Frisbee ism Sea Freeze Oostende (De Schorre terrein 21) – op zaterdag 23/4 van 14 tot 17u.

American Football ism Ostend Pirates (Schorre Terrein 25) op zaterdag 30/4 van 10 tot 13u.

Dans ism EDC Oostende (Leffingestraat 40) –op zaterdag 7/5 van 14 tot 17u.

Calisthenics (Calisthenics parcours op ’t Eilandje) – op woensdag 11/5 van 14 tot 17u.

De Spike Ball Toer met Roundnet Seals Oostende

Habbekrats (Sint-Catherinaplein) op woensdag 9/3 van 14 tot 17u.

De Takel (Sporthal De Veiling) op woensdag 20/4 van 14.30 tot 16.45u.

Arktos (Vogelwijk Havikstraat) op woensdag 27/4 van 13.30 tot 16.30u.