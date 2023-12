Starterspremie tot 5.000 en zelfs 10.000 euro in Torhout

Vanaf januari kunnen nieuwe ondernemers die een zogenoemde knelpuntwinkel starten in het Torhoutse kernwinkelgebied een premie ontvangen tot 5.000 of zelfs 10.000 euro, naargelang de locatie in het stadscentrum. De gemeenteraad heeft het reglement maandagavond goedgekeurd.

De starterspremie maakt deel uit van het Commercieel Strategisch Plan voor de komende vijf jaar dat eveneens groen licht kreeg. Dat plan bevat diverse doelstellingen en acties, waarvan de premie voor de beginnende knelpuntwinkels de eerste is.

Uitbetaling van premies in schijven

“De starterspremie kan enkel uitgereikt worden aan handelszaken die een aanbod hebben dat momenteel ontbreekt volgens de studie marktruimtebenadering”, aldus burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Zo willen we het winkelaanbod in de stad verrijken. De beoogde zaken zijn slagerijen, bakkerijen, versmarkten, groente- en fruitwinkels, viswinkels, biowinkels, zaken met interieur- en sfeerartikelen, doe-het-zelfwinkels en horecazaken met avondbeleving en een uniek karakter.”

De startende handelaar kan de helft van de kosten voor de opening van de zaak terugvorderen, met een maximum van 5.000 euro of zelfs 10.000 euro, naargelang de locatie in de stadskern. De betrokkene kan de subsidie aanvragen vanaf de opening van de winkel tot ten laatste zes maanden erna. De toelage van maximum 5.000 euro wordt uitbetaald in twee schijven gespreid over drie jaar, onder de voorwaarde dat de winkel zeker vijf jaar actief blijft in de stad. Bij de subsidie van 10.000 euro is dat in drie schijven over vijf jaar.