Start fusieziekenhuis was het Oostends nieuwsfeit van 2023: “Beslissing die we moesten nemen”

De opstart van het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende is in de badstad hét nieuwsfeit van 2023 met de grootste impact op de regio. Dat ging niet zonder slag of stoot en zorgde voor heel wat perikelen. De belangrijkste protagonisten blikken terug.

Op 1 november startte het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende, een fusie tussen het AZ Damiaan en het Serruysziekenhuis. In het eengemaakte ziekenhuis werken 2.200 mensen en zijn er 829 bedden. Er wordt nog steeds gewerkt op de twee campussen, met twee erkenningen. De officiële fusie is gepland op 1 januari 2026. Acute zorg zal stapsgewijs verschuiven naar het AZ Damiaan. De geplande activiteiten zullen plaatsvinden op de campus Serruys. Minstens tot 1 januari 2026 zullen activiteiten in beide ziekenhuizen plaatsvinden. Het voorbije jaar was woelig: voor dokters, patiënten was er al een afscheid van ‘Serruys’. Dat was ook zeer zichtbaar, want het ziekenhuis ging rond 1 november een tiental dagen dicht om de overschakeling van informatica te kunnen maken.

Geladen dossier

“We hebben het voorbije jaar van iedereen heel veel gevraagd want het was toch een heel krappe timing om alles in orde te krijgen tegen 1 november. Het resultaat is goed, maar niet perfect. Ik denk dat iedereen een jaar geleden had willen tekenen om dit te kunnen realiseren”, zegt Bart De Bock, directeur van het nieuwe ziekenhuis. “Rond 1 november was het hectisch, maar in de weken erna werd al meteen gewerkt aan het leggen van de fundamenten voor het Oostendse ziekenhuis. De werkdruk was nog steeds hoog, maar de dynamiek keerde met zicht op de toekomst.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) blikt terug: “We wisten dat dit een zwaar dossier zou worden. Liefst van al hadden we een samenwerking gehad met de twee Oostendse ziekenhuizen én het Brugse. Daarvoor heb ik mee aan de kar getrokken en ondertekenden we in 2019 samen een engagementsverklaring. In de praktijk bleek er echter geen vooruitgang, integendeel. Diensten dreigden te verdwijnen, we liepen het risico om geen materniteit, slaapkliniek of oncologie meer te hebben in Oostende. Dat konden we niet laten gebeuren.”

De ziekenhuisfusie zorgde het voorbije jaar voor heel wat ongerustheid en discussie: met het personeel en vakbonden over hun statuut, met de dokters over de samenwerking, in de gemeenteraad en over de neutraliteit van het nieuwe ziekenhuis.

Tommelein verdedigt de beslissing: “We hadden geen andere keuze. En moeilijk gaat ook. Dit is een beslissing die we moesten nemen voor de toekomst en daar is een kostprijs aan verbonden. Dat is het ook absoluut waard als we er zo voor kunnen zorgen dat de Oostendenaars niet naar Brugge of nog verder moeten trekken voor basiszorg. Die kosten zullen trouwens meegedragen worden door het nieuwe eengemaakte ziekenhuis.”

De ziekenhuisfusie ging ook bij de man in de straat over de tongen en soms waren die reacties ook heel heftig. Bart Tommelein: “Ik begrijp sommige reacties en had ze ook verwacht. Ze zijn begrijpelijk als er dingen veranderen. Maar dat is geen reden om het niet aan te pakken. We horen intussen ook al heel wat positieve reacties van medewerkers én patiënten, zeker ook binnen de verschillende eengemaakte afdelingen.”

Kentering

“De vrees op de werkvloer was terecht tot 1 november omdat het een gigantisch veranderingstraject is. Zeker voor de mensen van Serruys”, zegt Bart De Bock. “Mensen waren ongerust. Maar vanaf 1 november is de teneur veranderd omdat er meer zekerheid kwam. Diensten van beide ziekenhuizen die samenwerkten, voelden dat ze welkom waren. Ik besef dat het gevoel nog niet bij iedereen perfect is. Daarvoor gaan we 2024 gebruiken. De fundamenten zijn gelegd, er is een kentering merkbaar en de positiviteit groeit. In 2024 moeten we als ziekenhuis hard werken om die fusie voor medewerkers en patiënten zo goed mogelijk te organiseren.” De directeur geeft toe: “We zijn twee dokters/gynaecologen verloren en rond 1 november kozen een aantal personeelsleden van Serruys voor Brugge. Maar we hebben nauwelijks moeten ingrijpen op het zorgaanbod. Er is, net zoals overal in de zorgsector, een tekort aan zorgkundige profielen.”

De Oostendse fusie is geen eindpunt: met het AZ Sint-Jan Brugge lopen nog gesprekken over (de defusie van) het Serruysziekenhuis. Voor het heikele discussiepunt van de 20 gespecialiseerde (en zwaarder gesubsidieerde) bedden was er onlangs een uitspraak in arbitrage: die gaan naar Brugge. Bart Tommelein: “Er lopen nog volop onderhandelingen over de defusie met Brugge, we zijn er nog niet. Intussen werken we wel hard verder aan ons eengemaakte ziekenhuis. In januari zullen alvast de afdeling plastische heelkunde en het psychiatrisch dagziekenhuis naar campus Serruys verschuiven. In 2025 zal het tweecampusmodel volledig uitgerold zijn.”

Bart De Bock: “Nu moeten we het zorgaanbod op beide sites op elkaar afstemmen. In 2024 zullen we processen harmoniseren en integreren. Er zullen ook verschuivingen komen in het zorgaanbod, zoals een eengemaakte spoed medio 2025 op de campus Damiaan. Voor 2024 willen we een stabiele werking op de beide campussen.”