Start Cériel Desal in GP Jempi Monseré? “Sneltest is negatief, maar ik moet heel veel hoesten”

De Grote Prijs Jempi Monseré passeert zondag aan de voordeur van Cériel Desal (22), maar het is niet zeker dat de neoprof uit Roeselare zal kunnen meedoen. In de nacht van dinsdag op woensdag begon hij plots te hoesten en te proesten.

Cériel Desal had zich zijn debuut bij de profs anders voorgesteld. La Marseillaise bracht de 22-jarige pion van Bingoal-Pauwels Sauces WB nog tot een goed einde. Het zag er naar uit dat hij ook de vijfdaagse Ster van Bessèges zou uitrijden. “Maar in de derde rit duwde ik niet meer de wattages die ik normaal haal”, blikt Desal terug. “Ik voelde me niet lekker en liet na die etappe een coronatest doen. Bleek dat ik positief was. Dus ben ik de dag nadien niet meer gestart. Ik ben ook echt ziek geweest. Het duurde een tijdje voor ik weer kon trainen.”

Waardoor hij zowel Omloop Het Nieuwsblad als Le Samyn miste. In de Grote Prijs Jempi Monseré zou hij wederoptreden, maar zoals de broodrijder uit Roeselare zich woensdagvoormiddag voelde, zag het er niet goed uit. “Ik heb al een sneltest laten uitvoeren: die is gelukkig negatief”, gaat Desal verder. “Het zou straf zijn indien ik een derde keer besmet ben. Ik moet wel veel hoesten en heb het soms warm, even later koud. Nochtans maak ik niet echt koorts. Ik vrees dus voor zondag… Ik denk niet dat ik zal kunnen starten. Wat bijzonder jammer is, want na de doortocht aan de aankomstlijn passeert de koers vijf meter van mijn deur.”

Kaart Timothy Dupont

Bovendien ging Desal het parcours al verkennen. De organisatoren pasten het traject van de Grote Prijs Jempi Monseré aan. De renners moeten na de start in Hooglede vier ronden van circa vijftig kilometer afhaspelen. Met de Ruidenbergstraat (Ichtegem-Kortemark), Steenstraat (Koekelare), Lookhuisstraat (Ichtegem) en Gitsberg (Hooglede) als hindernissen.

“Ik heb al verkend”, vertelt Desal. “De kans dat het opnieuw een massaspurt wordt, is niet denkbeeldig, maar wellicht niet met het volledige peloton. De hellingen zullen in de slotronde doorwegen. Als er wat wind staat, kan de groep op de vele smalle wegen verbrokkelen.”

Bij Bingoal-Pauwels Sauces WB wordt zondag de kaart Timothy Dupont getrokken. Hij werd vorig jaar derde na de topsprinters Tim Merlier en Mark Cavendish. “Ook mijn Poolse ploegmaat Stan Aniolkowski komt aan de start”, weet Desal. “Hij is eveneens heel snel.”

Al twee keer corona

Desal hoopt dat hij vlug herstelt. Zijn profdebuut verliep tot nog toe niet zoals gehoopt. “In november raakte ik een eerste keer besmet met corona”, zucht de kleinzoon van oud-wereldkampioen Benoni Beheyt. “Daardoor heb ik mijn voorbereiding moeten uitstellen. Begin februari bleek ik weer besmet. Na de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré ben ik voorzien voor de Ronde van Drenthe, Grand Prix Denain, Bredene-Koksijde Classic en Gent-Wevelgem.”