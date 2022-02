Starlight Musical Productions eert geliefd bestuurslid: Joelia wordt opgedragen aan overleden Frieda

Op 25 februari gaat de musical Joelia van start in Middelkerke. Deze productie van Starlight Musical Productions vzw moest normaal vorig jaar al worden gebracht maar covid-19 besliste er anders over. De opvoeringen krijgen dit jaar een speciale betekenis, want Joelia wordt opgedragen aan Frieda Kemel, die op 2 maart 2021 ten gevolge van corona overleed.

Frieda Kemel was een gedreven dame die haar hart had verloren aan Starlight Musical Productions vzw. Ze werd geboren op 22 december 1960 in Nieuwpoort en overleed na ziekte op 2 maart 2021. Ze was de echtgenote van Guido Bossee. “Frieda was onze penningmeester en een bestuurslid van het eerste uur”, zegt Rudy Baert, ondervoorzitter van de vzw.

“Ze stond mee aan de wieg van onze vereniging. Ze stond niet enkel op het podium, maar ook achter de schermen was ze een bezige bij. Heel wat mensen zullen Frieda nog herinneren van haar glansrol in de allereerste productie van vzw Westend Musicals The Sound of Music. Daarin gaf ze op een sublieme manier gestalte aan barones Elsa Schraeder. Vanaf dat moment heeft het musicalgebeuren haar niet meer los gelaten. Het was een klap voor ons toen we vernamen dat Frieda was overleden. Wij zijn eigenlijk een vereniging zonder leden en met enkel zeven bestuursleden. Als er dan iemand als Frieda wegvalt, is dat uiteraard een menselijk, maar ook een juridisch technisch probleem.”

Frieda wilde graag weer op het podium staan, maar het heeft niet mogen zijn

Frieda was te zien in diverse musicals van Starlight Musical Productions in Middelkerke. Dat was het geval in Peter Pan, De blauwe vogel, De avonturen van Tom Sawyer en Oliver. In de musical Reinaert was ze op eigen vraag niet te zien op het podium. “Frieda wilde deze keer graag opnieuw op het podium staan in Joelia, onze eerste eigen musical die werd geschreven door Koen Appels. Ze keek er naar uit, maar het heeft niet mogen zijn en daarom willen we de musical heel speciaal aan haar opdragen”, zegt Rudy Baert.

De betreurde Frieda Kemel. © gf

“Iedereen die haar heeft gekend, weet dat ze een zachte dame was, altijd begeesterd en steeds klaar om bij te springen. Ze beschikte niet alleen over acteertalent, maar ook over een goede stem die ze ook liet horen in verschillende koren. We missen haar nog elke dag.”

33-koppige cast

De musical Joelia wordt tien keer opgevoerd tijdens de krokusvakanties in het centrum De Branding in de Populierenlaan in Middelkerke. De cast van 33 acteurs en actrices deed al het mogelijke om de repetities binnen de opgelegde beperkingen veilig te laten verlopen en ze zijn klaar om de zesde musical Joelia met volle overgave op te dragen aan Frieda Kemel. Tickets zijn te verkrijgen via https://tickets.middelkerke.be.