Stardekk schenkt 1.000 euro aan vzw Boven de Wolken

Onlangs werden de winnaars van de Stardekk On The Move Challenge gehuldigd op het hoofdkantoor van dit Brugse bedrijf dat zich specialiseert in software voor de hospitality sector. Deze challenge is ontstaan tijdens de coronacrisis toen de medewerkers veel meer van thuis uit moesten werkten. Ze vormen interne teams die zich tot uitdaging stellen zoveel mogelijk te bewegen, of dat nu wandelen, joggen, zwemmen of fietsen is. De resultaten ervan worden bijgehouden met de bekende ‘strava app’. Het winnende team ontvangt een cheque om een goed doel te spenderen. Bij de huldiging waren ook ceo van Stardekk Vincent Goemaere en Brugs schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aanwezig. Er werd een cheque ter waarde van 1.000 euro geschonken aan vzw Boven De Wolken, de vereniging die sterrenouders steunt bij het verlies van hun baby door gratis professionele fotosessies aan te bieden. (PDV/foto Davy Coghe)