Stapel familiedocumenten per abuis achtergelaten onder zitbank: wie herkent familie op foto?

“Dit kan niet anders dan een emotionele waarde hebben voor iemand.” Cedric Catrysse (36) en Tiffany Windelinckx (32) zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een stapel (oude) foto’s, brieven, doopkaartjes en zelfs een stamboom die ze tijdens een fietstocht onder een zitbank aantroffen. Vermoedelijk werden de documenten per abuis achtergelaten.

Het Oostendse koppel fietste zaterdag nietsvermoedend van Oostende naar het shoppingcenter in Middelkerke. Toen de twee langs het provinciedomein Raversijde reden, besloten ze even uit te rusten. “Mijn vriendin is hoogzwanger en lange afstanden met de fiets zijn al wat zwaarder geworden ten opzichte van vroeger”, vertelt Cedric. “Daarom besluiten we bij het provinciedomein om halt te houden. Langs de kant – ter hoogte van de brasserie Walrave – stond een mooie zitbank in de vorm van een boomstam die uitstekend leek om even uit te rusten.”

Toen Cedric en Tiffany zich wilden neervleien zagen ze dat er onder de boomstam een stapel documenten lag, samengebonden met een elastiek. “We vonden het heel vreemd”, zegt Tiffany. “Het was bovendien hard aan het regenen waardoor de stapel toch wel behoorlijk nat was. Toen we de stapel openden bleek dat die bestond uit een hele hoop brieven, postkaarten, oude en recentere foto’s,en er zat zelfs een doopkaartje tussen uit het jaar 1965. Erin kijken leek ons gezien de natte toestand, moeilijk. Maar we besloten toch de stapel mee te nemen naar huis. Het intrigeerde ons op de een of andere manier.”

Drogen

Cedric en Tiffany legden alle aanwezige documenten open om te drogen. “Eigenlijk voelden we er ons ongemakkelijk bij om in toch wel persoonlijke documenten van een ander te snuisteren”, verklapt Cedric. “Maar we waren zo nieuwsgierig dat we het toch niet konden laten.”

Cedric Catrysse en Tiffany Windelinckx deden een merkwaardige vondst. © Jeffrey Roos

“Het bleek om toch wel bijzondere documenten te gaan. Het kan niet anders of die moeten voor iemand een emotionele waarde hebben.”

Tussen de documenten staken erg oude foto’s. “Foto’s van mensen bij zusters, vermoedelijk uit de jaren 60 en 70. Maar ook recentere foto’s van misschien 10 tot 15 jaar oud”, weet Tiffany.

Strijdmakkers

“Wat ons opviel is dat er ook een stamboom bijzat die teruggaat tot in de jaren 1500. Ook een brief aan oude strijdmakkers en zelfs een liefdesbrief. Is de eigenaar van de stapel nu een oudstrijder, ik weet het niet. Maar de kans is groot aangezien we ons vlakbij Atlantikwall Raversijde bevonden. Waarschijnlijk zijn het bezoekers die hier verzameld hebben waarvan iemand de stapel even heeft neergelegd. Die zal de stapel nadien vergeten meenemen zijn.”

Er is echter één naam die verschillende keren terugkomt in de stapel. “Demoen wordt vaak vermeld. We hopen dat iemand weet aan wie de stapel toebehoort, want we willen die graag terugbezorgen. Misschien is die man of vrouw wel compleet ondersteboven van het feit dat ze de stapel kwijtgeraakt zijn”, besluit het koppel.