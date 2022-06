Standbeeld en restaurant ’t Stadhuis op champagnecapsules: “Lo in de kijker plaatsen”

Lionel Hennebel (73) uit Lo brengt al dertien jaar een eigen champagne op de markt, telkens met een unieke capsule en etiket. Dit jaar zijn het zelfs vier verschillende capsules met afbeeldingen van restaurant ’t Stadhuis op de Markt in Lo en het standbeeld ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog voor de Sint-Pieterskerk.

Lionel Hennebel is al jarenlang een verwoed verzamelaar van champagnecapsules. Zijn collectie telt duizenden exemplaren. Bezoekjes aan beurzen en rommelmarkten zorgen ervoor dat zijn verzameling nog steeds uitbreidt. De liefde voor het stadje Lo bracht Lionel Hennebel dertien jaar geleden op het idee om een champagnecapsule te ontwerpen met een link naar Lo. Hij ging daarvoor in zee met het bekende champagnehuis Yves Jacques uit het Franse Baye, een dorp in de champagnestreek nabij Monfort. De voorbije jaren prijkten onder meer al het marktplein, Feestzaal-Hotel de Oude Abdij, de Caesarsboom, de Duiventoren en de door de oorlog verwoeste Sint-Pieterskerk op de capsule. Ook tearoom De Vate op de Markt, die hij samen zijn vrouw Lieve ruim 31 jaar uitbaatte, sierde al de champagnefles.

“Dit jaar koos ik voor twee afbeeldingen van het standbeeld nabij de Sint-Pieterskerk ter herinnering aan de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog”, zegt Lionel. “Oorlog is met de huidige situatie in Oekraïne helaas opnieuw heel actueel. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de slachtoffers van die oorlog. Wat de mensen in Oekraïne momenteel meemaken, raakt me.”

“Op de twee andere capsules prijkt restaurant ‘t Stadhuis op de Markt in Lo”, gaat de 73-jarige verzamelaar van champagnecapsules verder. “Het restaurant is in de ruime regio bekend voor zijn lekkere eten en gastvrijheid. Met mijn champagnecapsules wil ik mijn thuishaven Lo in de kijker zetten. De champagneflessen zijn voor de inwoners ook een mooi cadeau om te schenken aan familie of vrienden. Misschien een tip voor de dienst Toerisme.”

Ruilbeurs

De champagnecapsules zijn alvast heel gegeerd bij verzamelaars. “Ik krijg regelmatig brieven uit binnen- en buitenland van mensen die mij om de capsules vragen voor hun collectie”, zegt Lionel.

Op zaterdag 9 juli organiseert Lionel tussen 10 en 16 uur al voor de veertiende keer een ruilbeurs voor champagnecapsules in Feestzaal-Hotel De Oude Abdij in Lo. De toegang is gratis. “Ik nodig iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met onze mooie hobby”, besluit Lionel. (Koen Van Colen)