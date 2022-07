Stand-up comedian neemt tijger mee naar Guldensporenviering in Brugge

Stand-up comedian en cartoonist Bart Vantieghem nam zondag een grote namaaktijger mee naar de Guldensporenviering van de politieke partij het Vlaams Belang in Brugge. Hij had zich ook gekleed in een T-shirt en een petje van Donald Trump en nam selfies met enkele Vlaams Belang politici. “De mensen hadden wel door dat ik geen sympathisant was, maar ik vind het leuk om de boel te ontregelen zonder alles op stelten te zetten.”

Jaren geleden toen Bart Vantieghem nog in Gent woonde, schafte hij zichzelf een levensgrote namaaktijger aan. “Ik zag hem telkens staan voor veel geld en plots moest hij weg in de uitverkoop. Dus toen heb ik mijn slag geslagen. Bij bepaalde grote evenementen haal ik die soms tevoorschijn. Ik heb al met de namaaktijger een eindje meegelopen in de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’, want ik kijk graag welke reactie dat teweeg brengt bij mensen”, vertelt Bart.

“Ik denk dat ik vooral nieuwsgierig was om te weten wie allemaal naar zo’n Vlaams Belang meeting gaat. Want dat is niet mijn eigen gebruikelijke publiek. Ik wilde ook zien of ze zouden opmerken dat ik een tijger had meegesleurd en geen leeuw en hoe ze daarop zouden reageren. Om het helemaal af te maken had ik een petje en een T-shirt aangedaan van Donald Trump. Ik vind het leuk om de boel te ontregelen zonder alles op stelten te zetten.”

‘De Vlaamse Leeuw’ met een tijger

Vantieghem was even niet zeker of hij wel zou binnen geraken met zijn tijger. “Maar toen ik aan de ingang kwam met de tijger op mijn rug kreeg ik zelfs gratis drankbonnen. Bij het zingen van ‘De Vlaamse Leeuw’ ben ik ook met de tijger door de massa gestapt. De security hield me wel constant in de gaten of ik niet met de tijger op het podium zou springen. Het was vooral hilarisch om te zien op de filmpjes van de politici op het podium hoe de tijger door de massa beweegt”, gaat Vantieghem verder.

Stand-up comedian en cartoonist Bart Vantieghem met zijn levensgrote namaaktijger en Vlaams Belang politicus Stefaan Sintobin.

“Ik was verrast door de oplettendheid van het publiek. Want er waren toch enkele mensen, die mij verbeterden dat ik een tijger bij had en geen leeuw.” Vantieghem nam ook even de tijd om wat selfies te nemen met zijn namaaktijger en enkele politici van het Vlaams Belang. “Ik kon op de foto gaan met Tom Van Grieken, Dries Van Langenhove en Filip Dewinter. Maar ik wilde heel graag ook een selfie nemen met Stefaan Sintobin uit Izegem, want ik maak soms tekeningen en cartoons van hem. Na lang onderhandelen met de security mocht ik toch nog even blijven.”

Na een tijdje sprak de organisatie Vantieghem aan met de vraag of hij ermee kon stoppen. “In het begin konden ze er mee lachen, maar op den duur hadden ze wel door dat ik hen eigenlijk niet steun. De security heeft mij dan beleefd gevraagd of ik kon vertrekken. Ik mocht zelfs nog mijn drankbonnetjes opdrinken”, lacht Vantieghem.