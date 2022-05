Stan Vannieuwenhuyze plant groot feest voor achttiende verjaardag

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Op 19 januari mocht Stan Vannieuwenhuyze uit Tielt 18 kaarsjes uitblazen. Stan is de zoon van Hugo en Evelien Fraeyman en heeft een oudere broer en jongere zus. Hij zit in het laatste jaar accountancy en IT in Regina Pacis in Tielt. “Volgend jaar wil ik graag accountancy verder studeren.”

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“De dag dat ik 18 jaar werd, behaalde ik mijn rijbewijs. Dat was voor mij erg belangrijk. Voor mij betekent dat immers een beetje meer vrijheid. Daarnaast is zo’n rijbewijs ook heel gemakkelijk om thuis wat te helpen met bijvoorbeeld boodschappen te doen of mijn zus naar de dansles te brengen. Ik deel een auto met mijn broer. Daarnaast betekende 18 jaar voor mij ook dat ik weer wat meer mag van mijn ouders, omdat je toch wat verstandiger wordt. Ik ben best trots op mijn rijbewijs. Er zijn toch maar weinig jongeren die dat kunnen, meteen slagen voor het examen.”

Hoe heb je je achttiende verjaardag gevierd?

“Ik had op mijn verjaardag een paar goede vrienden uitgenodigd om iets te komen drinken. Het daaropvolgende weekend werd er dan een feestje gehouden met een tiental mensen. Ook mijn familie is op bezoek gekomen. Maar op 21 mei staat er nog een groot feest gepland, dat ik samen met twee andere vrienden organiseer.”

Wat doe je in je vrije tijd?

“Ik voetbal al sinds het tweede leerjaar, altijd bij Kanegem. Maar vorig jaar mocht ik voor het eerst af en toe meetrainen met de eerste ploeg en nu train ik vast met hen mee en mag ik soms ook matchen spelen. Ik ben de jongste van de groep en dat is toch wel bijzonder.”

Hoe ziet jouw zomer eruit?

“Deze zomer wil ik vooral veel werken, een vakantiejob doen of thuis een handje toesteken. Daarnaast hoop ik ook een festival te kunnen doen, misschien Pukkelpop. Misschien doe ik ook nog een reis naar het buitenland met de vrienden, maar dat staat allemaal nog niet vast.”

Corona, de klimaatproblematiek, de oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Positief, zonder al te veel zorgen. Met politiek en oorlogen ben ik niet zo bezig. Corona heeft de afgelopen twee jaar natuurlijk wél een grote impact gehad op mij, vooral dan op het uitgaansleven. Ik hoop dus dat zo’n pandemie niet snel terugkeert.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Genieten van het leven… Dat is voor mij ook samenzijn met vrienden en familie, voetballen, kunnen uitgaan, maar ook eens een gezellige avond thuis beleven.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Misschien met een eigen gezin, maar vooral met een job die ik heel graag doe.”

(LDW)