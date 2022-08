Stamgasten nemen afscheid van café De Snooker: “Ik ga nergens meer naartoe”

Vandaag is de laatste dag voor café De Snooker in Knokke. De zaak moet noodgedwongen de deuren definitief sluiten. De vaste stamgasten nemen afscheid van hun café.

Het was gezellig druk deze morgen in café De Snooker rond 10 uur, want het was marktdag in Knokke. Op het terras vinden we de bezoekers van de wekelijkse markt terug die een koffie komen drinken. Binnen de vaste stamgasten zoals Nicole, Franky en Ingrid. Nicole komt al 26 jaar dagelijks langs. Wat ze nu gaat doen? “Ik ga nergens meer naartoe en ga elke dag 10 euro in een enveloppe steken”, zegt Nicole. Ze lacht, want ze weet dat ze dat niet zal volhouden.

“Ik weet nog niet waar ik naartoe ga vanaf morgen. Wat ik wel weet, is waar ik niet naartoe ga.” Zonder namen te noemen, suggereert ze dat bij de ene de koffie niet lekker is en bij de andere ze niet vriendelijk zijn. Het wordt dus even zoeken naar een nieuwe dagelijkse stek voor vele trouwe klanten van De Snooker.