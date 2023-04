Stamboom Vanhessche en Meyns vol weetjes

Zondag 23 april vond in het dorpshuis ’t Centrum in Roksem een bijzondere bijeenkomst plaats. De vele neven en nichten van de families Vanhessche en Meyns kwamen er voor de eerste keer samen. Tevens stelde initiatiefnemer Lionel Meyns zijn boek voor met een uitgewerkte stamboom en veel weetjes, verhalen en foto’s van beide families.

Het verhaal van de bekende families begon met voorouders Leon Vanhessche-Elisabeth Crabeels en Victor Meyns-Rosalie Janssens. En dat verhaal heeft Lionel Meyns tot de jaren 1530 kunnen uitspitten. “Ik heb er een goed jaar aan gewerkt om alles zo getrouw mogelijk te achterhalen. Dat is gelukt tot in de jaren 1500, want voordien werden geboorten en overlijdens niet bijgehouden”, vertelt Lionel.

Tantes

“Vorig jaar had ik al een fotoboek uitgebracht. Door die foto’s te zien, wilden de kleinkinderen van mijn zus Roos meer weten over de geschiedenis van de families. Ik ben dan stambomen gaan opzoeken en me meer en meer verdiept in de geschiedenis van de Vanhessches en Meynsen. En dankzij onzes tantes Rachel en Elisabeth Meyns heb ik veel verhalen kunnen opschrijven”, is Lionel dankbaar.

Zo kwam hij onder meer te weten dat de voorouders Vanhessche afkomstig waren van Snellegem. En beide families zijn heel erg verweven: de ouders van Lionel, Roos, Joseph, Gilbert, Norbert (+) waren Maurits Meyns-Irène Vanhessche, die van Betty, Myriam, Martine, Christine, Carla, Daniel, Jacques, Lucrèce, Chris, Jan, Rik, Gerard (+), Ann (+), Luc (+) … waren August Vanhessche-Blanche Meyns. Blanche maakte kennis met August op het huwelijksfeest van haar broer Maurits met de zus van August.

Roots

Dat de bijeenkomst in het Roksemse dorpshuis plaatsvond, heeft ook een speciale betekenis. Het dorpshuis, een deel van de nieuwe vrije basisschool De Tandem, staat waar het ouderlijke huis van de Vanhessches was. Na hun huwelijk bleven August, jongste uit het gezin van zes, en Blanche Meyns, telg uit een gezin van zeven, daar wonen. Blanche zette er het winkeltje van haar schoonmoeder verder om later naar een grotere zaak en woning aan de andere kant van de Brugsesteenweg te verhuizen.

“Wat hebben we genoten van deze bijeenkomst. Iedereen was blij om elkaar eens na zoveel tijd terug te zien. Er werd tot ’s avonds nog lang nagepraat over het boek van neef Lionel en de familieverhalen”, zegt Betty Vanhessche.

Handeldrijven

Bijzonder was ook dat alles wat er zondag gegeten en gedronken werd, uit de eigen familie kwam: kippen en groenten van het Kippenhok in de Zeeweg, drank van Van Loocke, taartjes van bakkerij Maene en tapas van 3D Lunch. Want ja, het handeldrijven zit ook in de genen van de families. (LIN)