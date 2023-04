StAlaafkes driedaagse zonder stoet, maar met Carnaval op Markt

De Gemeentelijke Carnavalsraad Staden organiseert op 14, 15 en 16 april zijn StAlaakfes driedaagse. Dit jaar staat er op zondag nog geen stoet op het programma. Als alternatief is er Carnaval op de Markt met optredens en gratis ijsjes voor de kinderen. “We starten onze driedaagse op vrijdag 14 april met de Nacht van de Prins in gemeenschapscentrum Het SWOK”, vertelt carnavalsraadvoorzitter Peter Bervoets.

“Dj Macaroni zorgt er voor de nodige muzikale ambiance, terwijl er ook een optreden van Ambidance gepland staat. De Nacht van de Prins start om 19.11 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag 15 april staat er om 11.11 uur een ontvangst in het gemeentehuis op het programma. De sleutel van de gemeente wordt dan ook aan ons overhandigd.”

Carnaval op de markt

“Nadien volgt van 13 tot 16 uur een prinsenlunch in Het SWOK. Op het menu staan verse balletjes in tomatensaus met frietjes en salade, en een dessert. Kaarten kosten 10 euro. Er dient voor 11 april ingeschreven te worden via carnavalsraad-staden@hotmail.com of 0499 73 78 24. ‘s Avonds vindt er vanaf 20.11 uur ook een carnavalsparty plaats in The Bukowski Bar op de Marktplaats. Er is een prijs voorzien voor de best verklede feestganger.”

Op zondag stond de eerste stoet ooit in de geschiedenis van de Carnavalsraad Staden gepland, maar omwille van budgettaire problemen en door wegenwerken kan die niet doorgaan. “Als alternatief organiseren we op zondag 16 april van 13 tot 20 uur Carnaval op de Markt”, weet Peter Bervoets. “Er is een eettent met onder andere Breughelpatatjes en verse soep voorzien. Daarnaast is er ook een dranken- en infotent, een spekkenworp voor de kinderen en zijn er optredens gepland van Josianneke van Staden, The Dancing Diamonds en De Partyboys”, zegt Peter.

“Er wordt ook een prijs voorzien voor de best verklede carnavalist. Verder krijgen alle verklede kinderen die tussen 13 en 20 uur aanwezig zijn op de Markt een gratis ijsje”. (BCH)