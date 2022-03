Staking in Brugse gevangenis vanaf donderdagavond: personeel legt het werk 24 uur neer

Het personeel van de gevangenis van Brugge legt vanaf donderdagavond 22 uur het werk neer. Aanleiding zijn enkele incidenten in de vrouwengevangenis de voorbije weken een een gebrek aan personeel op de afdeling voor geïnterneerden.

Vanaf donderdagavond 22 uur en voor minstens 24 uur staakt het personeel van de gevangenis van Brugge. De stakingsactie gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront en zal dus zeker tot vrijdagavond duren. Dat laten de vakbonden donderdagmiddag weten.

Aanleiding voor de staking is het mislukte overleg met de overheid na een aantal incidenten binnen de gevangenismuren. Het ging onder meer om enkele ‘ernstige gevallen van agressie tegen cipiers’ in de vrouwengevangenis van Brugge. Volgens ACV-vakbondsman Alain Blancke vorige week werden ook een aantal procedures na zulke incidenten niet correct nageleefd. Bovendien is er op de afdeling geïnterneerden van diezelfde vrouwengevangenis volgens de bonden een groot personeelstekort. Volgens hen is er een structurele oplossing nodig voor de geplaatste, problematische geïnterneerden die daar eigenlijk niet thuishoren.

Een oplossing kwam er de voorbije dagen dus niet uit de bus, waardoor de stakingsaanzegging die voor de Brugse gevangenis eind februari werd gedaan, nu geactiveerd wordt. Volgens de vakbonden is de overheid enkel bereid om een verkote opleiding aan te bieden voor het werken met geïnterneerden. Voor de problematische geïnterneerden konden op korte termijn geen concrete oplossingen worden gegeven. “De maat is vol”, klinkt het dan ook bij de verschillende vakbonden. “Wij kunnen niet anders dan een signaal geven. Het personeel mag geen boksbal van gedetineerden en geïnterneerden zijn.”

Vrijdag zullen de vakbonden een piket oprichten aan de poort van het gevangeniscomplex van Brugge. Wat de precieze gevolgen van de staking voor de gevangenen zelf zullen zijn, is niet duidelijk.