Staking in Brugse gevangenis goed opgevolgd

De oproep tot staking in de gevangenis van Brugge is goed opgevolgd. Dat zegt Eddy De Smet van de liberale vakbond VSOA. De 24 urenstaking loopt tot 22 uur vrijdag, waarna het personeel zoals voorzien weer aan het werk gaat.

De staking kwam er naar aanleiding van enkele incidenten met gedetineerden in de Brugse gevangenis. Die hebben volgens de vakbonden ook te maken met de overbevolking in de gevangenis. Op een overleg met de overheid eind februari werd niet tot een oplossing gekomen voor de verschillende pijnpunten die de vakbonden hadden aangehaald.

“De oproep tot staking werd heel goed opgevolgd. Het was dan ook een oproep van de drie vakbonden, waardoor we een heel sterke reactie hebben gekregen”, aldus De Smet. Zo was er vrijdagochtend slechts een twintigtal personeelsleden aanwezig, terwijl dat er normaal gezien ongeveer honderd zijn. Er zijn volgens De Smet geen plannen om de staking nog te verlengen. “We wilden nu een signaal geven.”

De vakbonden gaan hun grieven opnieuw op de tafel leggen tijdens het volgende overleg met de overheid. Daarvoor is nog geen datum vastgelegd, maar De Smet verwacht dat nog deze maand een nieuw overleg zal volgen.