Staffort Grammar School Concert Band te gast in Veurne

Dinsdagnamiddag deed het Staffort Grammar School Concert Band Veurne aan. Deze jonge muzikanten volgen les in de afdeling muziek van de bekende Staffort Grammar School.

Deze Engelse band uit Staffordshire bestaat uit 48 jonge muzikanten tussen 11 en 18 jaar, die een gevarieerd muzikaal programma op hun repertoire hebben.

Muziek van Gershiw, maar ook nummers van Stevie Wonder en bekende filmmuziek staan op hun playlist. Ze bespelen verschillende blaasinstrumenten. Jaarlijks spelen ze een veertigtal concerten in Engeland, maar ook toerden ze reeds rond in Frankrijk, Italië en Spanje.

In Vlaanderen spelen ze in de maand juli in Ieper, Veurne en Oostende. In Veurne speelden ze dinsdagnamiddag een gesmaakt concert in open lucht op de Grote Markt. (JT)