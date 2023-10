Stadsvernieuwingsproject Bel-Ford op vroegere Belgacomsite in Roeselare is klaar: “Duurzaam, bereikbaar en aangenaam”

Vijf jaar nadat de werken zijn gestart, is het woon- en werkproject Bel-Ford klaar. Op de vroegere Belgacomsite in het hartje van Roeselare is een stadsvernieuwingsproject gebouwd dat op de volledige goedkeuring kan rekenen van het stadsbestuur: duurzaam, bereikbaar en aangenaam.

“Als stadsbestuur waren we een beetje ongerust over de bouwprojecten die zouden ingediend worden op de vroegere Belgacomsite”, vertelt schepen van omgevingsvergunning Nathalie Muylle die ook bevoegd is voor stadsontwikkeling. “We wilden een combinatie van wonen en werken want we bevinden ons hier toch in het economische hart van Roeselare. Bel-Ford vinkte alle hokjes aan.”

“En door Bel-Ford aan te sluiten op het Mirom-warmtenet, alle nutsleidingen in de ondergrond te vernieuwen en goed waterbeheer te voorzien, spreken we meteen van een zeer duurzaam project”, vult schepen en Miromvoorzitter Stefaan Van Coillie aan. “De smalle donkere Wortelstraat werd in samenwerking met de ontwikkelaar omgeturnd naar een open en lichtrijke fietsdoorsteek midden in de stadskern, met aandacht voor extra groen. De Wortelstraat heeft nu een breedte van 6 meter en op sommige plaatsen zelfs 8 meter waar een aangenamer ruimtegevoel is mee gecreëerd, niet alleen voor de passerende voetgangers en fietsers maar ook voor de nieuwe bewoners van Bel-Ford.”

Centraal binnengebied

“We hebben geopteerd om in plaats van een groot U-vormig gebouw te bouwen, het geheel op te splitsen in drie afzonderlijke grotere gebouwen en een kleiner die samen een geheel vormen”, vertelt Roel Cocquyt, zaakvoerder van CAANARCHITECTEN. “Deze drie gebouwen creëren ook twee open doorsteken, en het grootste gebouw heeft ook een onderdoorgang. Op die manier ontstaat er een centraal binnengebied dat zichtbaar is vanuit de omgevende straten en ook kan gebruikt worden als doorsteek.”

“De verscheidenheid van de drie gebouwen vanuit het concept van inplanting, wordt natuurlijk versterkt door het feit dat er ook een gebouw gebruikt wordt als kantoor door Crefius. Dit kantoor is ook wat strakker vormgegeven. De andere gebouwen hebben een meer residentiële uitstraling, waarbij voor het centrale gebouw Cyper gewerkt is met een meer stedelijke baksteenarchitectuur met vooral terrassen aan de Wortelstraat. Het gebouw Mane aan de Hendrik-Consciencestraat is iets strakker uitgewerkt met lichte betonelementen, veel glas, ruime hoekterrassen en houten invullingen. Het centrale gebouw Zonnekin tenslotte vormt een architecturaal geheel met het gebouw aan de Hendrik-Consciencestraat.”

“Op 13 januari 2023 heb ik als een van de eerste bewoners mijn intrek genomen in mijn nieuw appartement in blok Zonnekin”, legt bewoonster Aagje Lefebvre uit. “Het is hier zeer fijn wonen. De grootste troeven voor mij persoonlijk zijn de zeer centrale ligging want alles ligt op wandelafstand, mijn terras met zicht op het mooie groene binnenplein, de rust in het hartje van de stad en het ondergronds kunnen parkeren. Kortom, wat mij betreft is het een echte aanrader.”