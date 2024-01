Stadspersoneel van Blankenberge duikt in de kleerkast voor Pink Monday: “Meest depri dag van het jaar? Niet bij ons!”

Het lokaal bestuur Blankenberge doet mee met Pink Monday van Pink Ribbon vzw, de nationale organisatie die strijdt tegen borstkanker. De vzw wil van Blue Monday – de ‘meest deprimerende dag van het jaar’ – een ‘Pink Monday’ maken die helemaal in het teken van borstkanker staat.

Ook het Blankenbergse stadsbestuur kleurde maandagmorgen roze. “De meest deprimerende dag van het jaar… maar niét bij het lokaal bestuur! Samen met de collega’s maken we er graag Pink Monday van: een dag vol hoop, steun en sensibilisering over borstkanker. Iedereen heeft wel een collega, een familielid of een dierbare die getroffen werd door borstkanker. Daarom vroegen we onze collega’s om in hun kleerkast te duiken en naar het werk te komen in een opvallend roze outfit. Samen maken we borstkanker bespreekbaar”, klinkt het.

Eén vrouw op de negen krijgt de diagnose van borstkanker in ons land.