Stadspersoneel opent vier nieuwe padelvelden in Ieper

Aan het sportcentrum in Ieper werden vrijdagavond vier nagelnieuw padelvelden ingespeeld door enkele personeelsleden van de stad. Ieper investeerde in totaal 215.000 euro voor de aanleg van de velden. “Met deze realisatie beschikken we nu samen met de 2 privé-initiatieven over in totaal 8 padelvelden in onze stad”, aldus schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper).

Padel, een mix tussen squash en tennis, is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, maar het duurde even voor de sport ook in Ieper kon worden beoefend. Enige tijd geleden opende in de Boezingestraat met De Padelver een eerst indoorveld.

Onlangs kwamen er met Y-Padel 3 nieuwe speelvelden naast de tennisterreinen aan de Augustijnenstraat in Ieper. Ook de stad Ieper zat niet stil. “Liefhebbers van de sport kunnen voortaan ook een balletje slaan op vier nagelnieuwe padelvelden aan het sportcentrum in de Leopold III-laan in Ieper”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot.

Mooi aanbod

“De vier padelvelden, aangelegd door de firma Herwebo op de voormalige ligweide van het zwembad, hebben een betonnen fundering met daarboven een laag in waterdoorlatend asfalt waarop een blauwe mat uit kunstgras is aangebracht. Onze stad investeerde in totaal 215.000 euro in de aanleg van deze padelvelden in openlucht.”

“Met deze realisatie beschikt Ieper nu samen met de 2 privé-initiatieven over in totaal 8 padelvelden en kunnen we over een mooi aanbod spreken. De vele padelspelers die zich tot nu toe wekeljks redelijk ver moesten verplaatsen om hun sport te beoefenen zullen dit toejuichen en vele andere sportievelingen zullen nu in eigen stad kunnen kennismaken met deze supertoffe sport!”

Info

Een veld kan worden vastgelegd via https://sport.ieper.be . Het spelen kan voor maximum anderhalf uur en tussen 8.30 uur en 22.30 uur. Een inwoner van Ieper betaalt 16 euro per plein per uur, een niet-inwoner betaalt 24 euro per plein per uur.

Er kan voor maximaal 2 weken ver gereserveerd worden. Bij reservatie van een terrein wordt de verlichting automatisch geactiveerd zodra de avond valt. Na 22.30 uur doven de lichten en moet het speelveld verlaten te worden. De terreinen mogen enkel met sportschoenen betreden worden. Alle in info via www.ieper.be/padel.