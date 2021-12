Stadsmagazine ‘Diksmuide Info’ wordt ‘Yzersterk’: “Focus ligt op verhalen van Diksmuidelingen”

De stad heeft een nieuw stadsmagazine met bijhorende nieuwe naam: ‘Yzersterk’. De inwoners konden zelf suggesties doen voor een nieuwe naam en de inzending van Robrecht Deman won. “De dienst Communicatie zorgt voor een evenwichtig maandblad”, zegt burgemeester Lies Laridon.

In Diksmuide wordt al sinds jaren een maandelijks stadsmagazine bedeeld. Dat magazine droeg tot nu toe de naam Diksmuide Info. De naam dekte meteen de lading: info over Diksmuide zowel wat werken in de stad als nieuwe zaken en leuke weetjes betreft. Het stadsbestuur vond dat het stadsmagazine aan vernieuwing toe was en schreef de Diksmuidelingen aan om mee te helpen een naam te zoeken voor het nieuwe stadsmagazine. Met succes, want er werden 82 namen gesuggereerd. “De naam die het meeste stemmen kreeg was Yzersterk, bedacht door Robrecht Deman, die zelf geen Diksmuideling is maar er wel in het onderwijs staat”, duidt burgemeester Lies Laridon.

Yzersterk

“Robrecht is sinds 2010 leerkracht godsdienst aan ‘t Saam campus Cardijn. Hij legt de naam als volgt uit: niet alleen verwijst Yzersterk naar de IJzer, die voor Diksmuide heel belangrijk is maar ook naar de sterke mensen die Diksmuidelingen zijn. Voor hem typeert Yzersterk dan ook het karakter van de Diksmuideling. Daarbij vind ik zelf dat door te kiezen voor Yzersterk in plaats van IJzersterk we een West-Vlaams accent aan het Diksmuidse stadsmagazine geven.”

Het is een modern ogend en overzichtelijk stadsmagazine

Het stadsmagazine blijft maandelijks verschijnen en wordt in 8.400 bussen gedropt. “We willen immers mensen die minder in de digitale wereld thuis zijn evengoed de kans geven om het stadsmagazine te lezen. We hebben niet enkel de naam maar ook de rest van het magazine een update gegeven. We kozen voor een sobere stijl in de huisstijlkleuren van Diksmuide. De focus ligt op storytelling. We willen ook de beslissingen van het stadsbestuur op een laagdrempelige manier meegeven aan onze inwoners en wisselen deze beleidsinfo af met verhalen van Diksmuidelingen. ‘Het favoriete plekje van’ en ‘uit het archief’ komen er als nieuwe rubrieken bij. Rubrieken als ‘nieuwe en vernieuwde handelszaken’ en ‘werken aan Diksmuide’ blijven ongewijzigd. In Yzersterk komt ook nog een uitneembare katern in het midden met in deze eerste uitgave de brochure van cc Kruispunt. De Diksmuidse dienst Communicatie verzamelt alle informatie en zorgt ervoor dat het een evenwichtig maandblad wordt. Het is een sober maar modern ogend en overzichtelijk stadsmagazine geworden”, besluit de burgemeester.