Stadsgids Simonne (85) krijgt erehaag na laatste rondleiding

Simonne Coucke (85) nam woensdag afscheid op de Amerikaanse begraafplaats ‘Flanders Field’. De Waregemse stadsgids gaf er dertig jaar geleden haar eerste rondleiding en maakte zo de cirkel rond. Als verrassing vormden verschillende collega’s een erehaag na Simonnes laatste gidsbeurt.

Een historisch moment, zo omschrijven de Waregemse stadsgidsen het afscheid van Coucke. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat Simonne een monument is!”, zegt Marc Crabeels. “Duizenden bezoekers werden de voorbije decennia door haar, op onnavolgbare wijze, in onze stad onthaald en rondgeleid.”

Woensdagnamiddag gidste Simonne voor een laatste keer een groep mensen door de Amerikaanse begraafplaats ‘Flanders Field’, de plek waar het dertig jaar geleden ook begon. Op het einde werd ze verrast door haar collega’s die een erehaag vormden en haar trakteerden op een staande ovatie. Simonne was even overdonderd en reageerde emotioneel op het mooie afscheid dat ze van haar vrienden kreeg.

Blijven leren

Coucke zong vroeger in een koor en ging met het gezelschap jaarlijks op uitstap. Toen ze de Amerikaanse begraafplaats bezocht, was ze meteen onder de indruk. “Het wekte heel wat interesse op en sindsdien begon het te kriebelen om zelf gids te worden. Na een cursus van twee jaar gaf ik in 1992 mijn eerste rondleiding.”

Op de Amerikaanse begraafplaats ‘Flanders Fields’ werd Simonne uitgezwaaid als stadsgids. © LV

Het menselijke aspect aan de rol vond ze enorm belangrijk. “Dat sociaal contact met de bezoekers was een grote drijfveer. Daarnaast blijf je als gids eeuwig leren. Er komt doorheen de jaren heel wat nieuwe informatie vrij die je moet maar vooral wil ontdekken.”

Op haar 85ste stopt Simonne nu voorgoed als gids. “Ik heb een gezegende leeftijd om ermee te stoppen. Al moet ik wel toegeven dat de coronacrisis ook een rol heeft gespeeld. Door twee jaar geen rondleidingen te kunnen geven, ben je er toch voor een lange tijd volledig uit.”