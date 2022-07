Stadsgids Guido Dekeyrel heeft vernieuwde versie boek Graven van Vlaanderen klaar

Guido Dekeyrel, zelfstandig stadsgids van Kortrijk, geeft vernieuwde versie uit van zijn boek ‘De graven(kapel) van Kortrijk in een nieuw licht’.

“Met nieuwe foto’s en nog meer informatie”, duidt de auteur. De auteurs doen in deze nieuwe uitgave aan de hand van nieuwe foto’s, het gehele verhaal van de Graven van Vlaanderen uit de doeken. “We gaan verder dan wat afgebeeld is, en dompelen je onder in de symboliek en het mysterie van wat ook níet afgebeeld staat”, luidt het bij Guido. “De beschrijving van wat er te zien is in de portrettenreeks is onderworpen aan een diepgaand onderzoek. Zo blijkt een graaf te ontbreken en staat er een man afgebeeld die nooit Graaf van Vlaanderen is geweest. Eén gravin staat er tweemaal afgebeeld. Ook de afgebeelde wapenschilden roepen vragen op. In het centrale deel van het koor staan vier heiligen afgebeeld met in hun midden een engel. Ook deze reeks afbeeldingen roept vragen op. Onder iedere nis staat een onderschrift, in oud-Nederlands, dikwijls niet meer leesbaar. Ook hieraan werd aandacht besteed.” Het boek bevat een aantal mogelijke antwoorden op de vragen die naar boven kwamen.

“In het boek wordt ook door middel van fotoshopping een beeld gegeven van hoe de gravenkapel er correcter had kunnen uitzien.”

Fotoshopverrichtingen

Guido liet zich bijstaan door Jacqueline De Winter voor de beschrijving van de kledij van de afgebeelde personen, en door David Becquart voor de heraldiek. “Bij de eerste druk werden heel wat opmerkingen gemaakt over de foto’s: die waren niet zo duidelijk, van mindere kwaliteit. Bij de tweede druk werden daarom recentere foto’s verwerkt. Alle fotoshopverrichtingen dienden overgedaan. Het deel waarin de visie van de auteurs naar voren gebracht wordt, werd volledig herwerkt, waardoor de ingrepen beter waarneembaar zijn. Deze ingreep liet ook toe nadere informatie over de afgebeelde personen toe te voegen”, aldus Guido.