Stadsfilosoof Roel Jacobus neemt straks afscheid in stijl

Op zaterdag 16 april sluit Roel Jacobus in de Cultuurfabriek op feestelijke en stijlvolle wijze zijn termijn als stadsfilosoof van Damme af. “Ik ben vooral blij dat ik veel Dammenaars ook zélf aan het filosoferen heb gekregen”, blikt Roel tevreden terug.

Na een aantal stadsdichters, een stadsbard en twee stadskunstenaars werd journalist en muzikant Roel Jacobus eind januari 2019, op Wereldgedichtendag, aangesteld als allereerste stadsfilosoof. Roel koos tijdens zijn studie communicatiewetenschappen voor het keuzevak filosofie en raakte steeds meer gefascineerd door de wijsbegeerte. Dat, samen met zijn overduidelijke gave van het woord, was voor burgemeester Joachim Coens en het stadsbestuur een voldoende reden om hem voor twee jaar aan te stellen als stadsdichter in de vorm van een stadsfilosoof.

Troost en inspiratie

“Begin 2019 leefden we precies nog in een heel andere wereld. Van corona was nog helemaal geen sprake”, zegt Roel. “In de chronologie van mijn teksten die ik heb geschreven als stadsfilosoof, is de opkomst van de pandemie duidelijk te merken. Maar ik heb zo’n 25 teksten gemaakt en die gaan natuurlijk verre van allemaal over corona. Mijn eerst tekst, die ik ook ten gehore bracht, was bij de inwijding van de sterretjesbank voor niet-levensvatbare kindjes in Oostkerke en ik heb toch de indruk dat ik daar wel wat troost en inspiratie kon bieden. Maar er waren natuurlijk ook meer luchtige momenten zoals mijn optreden tijdens de kermis van Lapscheure. En ik heb ook goeie herinneringen aan mijn columns die ik ’s avonds bracht als afsluiter op Radio Omroep Sijsele. Het stemt me vooral tevreden dat ik veel Dammenaars ook zélf aan het filosoferen heb gekregen.”

Maar op 16 april geeft Roel de fakkel dus door aan slamdichter Nina Everaert. “Ik neem afscheid met een show waarin een selectie van mijn eigen teksten aan bod komt maar waarin ook veel ruimte is voor muziek. Onder meer door voormalig stadsbard Roland Van De Velde en mezelf. Ik zal ook geïnterviewd worden over een aantal levensvragen. De bezoekers krijgen bovendien allemaal een boekje met een bloemlezing teksten en foto’s mee naar huis én er wordt een drink aangeboden.”

(PDV/foto DC)