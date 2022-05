Stadsdiensten Ieper zwaaien twee trouwe luitenanten uit

De Ieperse stadsdiensten zwaaiden onlangs twee collega’s uit. Jeannick Breyne ging op pensioen bij de technische dienst, terwijl Philip Woets na bijna veertig jaar afscheid nam van zijn collega’s van de centrale administratie.

Jeannick Breyne, alias JB Jackson, gaat dan wel met pensioen, maar wellicht niet op rust. Er komt extra tijd vrij voor zijn passies muziek en autorally. Recent nam hij afscheid van de collega’s van de technische dienst van de stad Ieper, waarvan hij 24 jaar deel uitmaakte.

Jeannick is gehuwd met Patricia ‘June’ Coussement en heeft vier kinderen uit een vorige relatie. Hij woont op de Hellakker in Ieper. Na zijn middelbaar begon Jeannick te werken voor Yplon, het huidige McBride, in de transportsector bij Eldis en hij sloot zijn beroepsloopbaan af na 24 jaar bij de technische dienst van de stad Ieper. Recent nam hij afscheid van de collega’s van de technische dienst in de magazijnen langs de Rijselsepoort met een natje en een droogje.

“Ik was actief bij de dienst feestelijkheden”, vertelt hij. “We zorgden voor het aanleveren van feestmateriaal zoals tafels, stoelen en ander materiaal voor heel wat evenementen van allerlei organisaties. Het gebeurde regelmatig dat we een podium klaar zetten waar ik in het weekend zelf op stond.”

Muziek en autosport

Muziek is inderdaad één van zijn passies. Samen met Patricia ‘June’ vormt Jeannick al zeven jaar het duo JB & June Jackson en zij brengen op allerhande dorpsfeesten of evenementen covers van alle genres. Daarnaast is hij bezeten van de autosport. Heel wat deelnames aan de Ieperse rally staan op zijn palmares en daarnaast verzamelt hij alles wat met deze rally te maken heeft.

En ook Philip Woets trok de deuren van de Ieperse diensten achter zich dicht. Philip was als aankoper verantwoordelijk voor het economaat, de abonnementendienst, de telefonie en zoveel andere zaken. Kantoorbenodigdheden, bureaumateriaal en -inrichting hadden na al die jaren voor hem geen geheimen meer. Sinds de verhuis van de stadsadministratie naar het AC Auris was hij ook gebouwbeheerder, een taak die hij met hart en ziel deed.

Bij zijn afscheid dankte hij alle huidige en vorige bestuurders en collega’s voor de gekregen kansen, het vertrouwen en de waardering. “Het was aangenaam toeven bij het stadsbestuur, mijn job gaf mij veel voldoening. Het was fijn samenwerken met elk van jullie al die jaren”, liet hij zich bij zijn afscheid ontvallen.

(RLa)