Stadscafé Den Hemel viert twaalfde verjaardag: “Het is een bevlieging die blijft duren”

Koichi Hobo nam in 2010 het leegstaande pand van De Zotte Morgen over en toverde het om tot een uniek en karaktervol stadscafé. Deze maand viert Den Hemel zijn twaalfde verjaardag en dat wordt gevierd met twee dagen feest op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei.

Het stadscafé in de Stationsstraat verwelkomt dit weekend alle klanten en vrienden om er samen een leuk en gezellig verjaardagsfeest van te maken. Vandaag start Den Hemel al vanaf 11.30 uur met een lunch, zaterdag openen de deuren om 16 uur. Tijdens de tweedaagse zullen de huisgemaakte hamburgers van dochter Hana en vrouwlief Marianne Goutsmet de honger stillen en op de ruime drankkaart vindt men voldoende mogelijkheden om de dorst te lessen.

Jongste telg Eli hielp deze week met het opzetten van de tent en zoon Omar maakt deel uit van het dj-duo Où est-ce pe n’este?, dat zaterdag de dansbenen zal losmaken. Op vrijdag verzorgt Radio Espantoso de muziek. Koichi trakteert met wijn aan 2,5 euro en pintjes aan vooroorlogse prijzen van 1,5 euro. “We vieren elk jaar onze verjaardag. Maar door verbouwingen in 2019 en het gekende coronaverhaal is het reeds vier jaar geleden”, vertelt Koichi. “We hebben er meteen een gans weekend van gemaakt.”

Eerste rookvrije café

De Waregemnaar met Japanse roots zocht in 2010 een extra uitdaging naast zijn bestaande job. “Dan hebben we in een bevlieging beslist om een eigen bar te openen, en die duurt ondertussen al twaalf jaar. De grootste reden was dat we geen café vonden waar we ons zelf volledig thuis voelden. De meeste waren toen doordrongen van sigarettenrook en speelden andere muziek.”

Samen met zijn vrouw besliste hij om zelf een thuishaven te creëren. “We wilden een open café, op vlak van ruimte maar ook van geest. Een plaats waar alle leeftijden en mensen van alle slag welkom zijn, en waar minder commerciële muziek wordt gedraaid. Het werd meteen ook het eerste rookvrije café. Maar de klanten reageerden daar vrij goed op, en gingen buiten roken.”

Muziek aanpassen aan volk

Het stadscafé straalt van bij het begin warmte en openheid uit. In 2019 voerde Koichi enkele verbouwingen uit, zo werd het binnenwerk opgefrist en ontstond er extra ruimte dankzij een nieuw bijgebouw. “Het blijft een bruine en warme kroeg, maar met een eigen typisch interieur. Er werden moderne accenten gelegd en met veel hout en duurzame materialen gewerkt. Ik heb ook gelet op de akoestiek, dat is enorm belangrijk.”

Koichi stelt zijn playlist zelf samen. Naargelang de sfeer draait er funk, soul, reggae, jazz, rock of een ander genre. “Ik durf er ook nieuwigheden in te steken en speel bewust in op het soort publiek in het café. De vooravond verschilt bijvoorbeeld met de late avond, de playlist evolueert mee. Ik ben ook zeer blij dat er van bij de start ook jonge mensen naar het café kwamen. De jeugd geeft extra energie aan het café.” (Levi Verbauwhede)