Stadsbestuur zet ecologie voorop met eerste groenplan ooit

Tijdens de Openbaargroen-awards, een jaarlijkse wedstrijd van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG), werd Waregem beloond voor het project ‘Park in de straat’ in Nieuwenhove. Het is duidelijk dat het bestuur deze tweede periode van de huidige legislatuur wil gebruiken om het groengevoel bij de burgers te versterken. Het schepencollege lanceerde daarom het ‘Groenplan 1.0’, waarmee ze de groenstructuur van de stad wil uitbreiden en toegankelijker maken.

De wedstrijd van de VVOG bekroont de beste groenrealisaties van gemeente- en stadsbesturen. In de wedstrijd ‘Groene gemeente’ behaalde Waregem een heel knappe tweede plaats met het project ‘Park in de straat’ in Nieuwenhove. Daaraan gekoppeld werd de stad ook beloond met twee VMM-labels.

Het label ‘Zonder is gezonder’ betekent dat ‘Park in de straat’ een innovatief voorbeeld is op vlak van pesticidevrij beheer. Het label ‘Waterproof’ werd toegekend omdat dit project inspirerend is op vlak van duurzaam waterbeheer.

Vorig jaar werden de school- en kerkomgeving én het Margarethapark in Nieuwenhove visueel verbonden en duidelijker zichtbaar gemaakt in het straatbeeld.

Een breedgedragen gevoel in Waregem is dat natuur vaak moet wijken voor nieuwbouwprojecten. Mede daardoor werd het ‘Groenplan 1.0’ in het leven geroepen. © LV

“Er werd een groen lint gecreëerd in de kern van Nieuwenhove met een veilige oversteek vanuit het park naar de school in de Oblatenstraat. Wie oversteekt, kan letterlijk via het park over straat wandelen”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). Het project kwam tot stand door participatie tussen de school, de ouderraad en de omwonenden.

Groengevoel versterken

Het zijn verschillende stappen en projecten die in de goede richting wijzen. Want een breed gedragen gevoel is dat er in Waregem vaak natuur moet wijken voor nieuwbouwprojecten. Om het groengevoel bij de burgers te versterken, lanceert het stadsbestuur het ‘Groenplan 1.0’. Dat plan werd tijdens de voorbije gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

Dit project streeft naar meer groenbeleving in Waregem – Maria Polfiet, Schepen van Groen (CD&V)

De verschillende oppositiepartijen konden het project alleen maar toejuichen. Vooral Groen is tevreden dat het thema eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. “Met Waregem zitten we twintig procent onder het West-Vlaams gemiddelde aan groene ruimte, dat is veel en het toont de noodzaak van een plan zoals nu voorgesteld wordt”, reageert raadslid Inge Vandevelde.

Kwaliteitsinjectie

Het stadsbestuur koos ervoor om in het Groenplan 1.0 te focussen op groenzones in Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Nieuwenhove. Omdat ook de Gaverbeekvisie in het centrum van Waregem volop aan de gang is, wordt er over het hele grondgebied gewerkt aan de groenkwaliteit van de stad.

“Binnen elk traject willen we de aanwezige, versnipperde groenzones een kwaliteitsinjectie geven zodat ze een grotere rol in het publieke leven kunnen spelen”, vertelt schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V). “Dankzij een actieplan op korte, middellange en lange termijn streeft dit project naar meer groenbeleving in Waregem.” (LV)