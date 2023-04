Stadsbestuur van Roeselare stopt na twintig jaar met verdelen van afvalkippen

Roeselare zal dit jaar geen afvalkippen meer verdelen aan de inwoners. “Het was een traditie van al twintig jaar. Een van de grote voordelen ervan was dat kippen restjes van op tafel en groenten- en fruitresten opeten, wat de afvalberg een stuk verkleint. Maar door een nieuwe regel in de dierenwetgeving mogen er geen dieren meer met korting verkocht worden en komt er een eind aan de traditie”, vertelt schepen van Afval, Stefaan Van Coillie (CD&V).

De voorbije twintig jaar konden inwoners van Roeselare begin april terecht bij de stadsdiensten om een kip aan te schaffen voor vijf euro. “Jaarlijks werden er ongeveer 300 kippen bedeeld aan de mensen. Maar door een wijziging in de wetten voor het dierenwelzijn mogen er geen huisdieren meer verkocht worden met korting. Wij moeten ons als stadsbestuur daarbij neerleggen en helaas deze actie na twintig jaar stopzetten”, schepen van Afval, Stefaan Van Coillie (CD&V) uit.

Goed voor afvalberg

Een van de vele voordelen van de kippen was het feit dat ze de hoeveelheid afval van de inwoners een stuk verminderden. “Kippen zijn een heel duurzame manier om met afval om te gaan. Want mensen konden de kippen hun etensresten of groenten- en fruitafval voederen. Twee kippen zorgen op een jaar tijd al gauw voor 100 kilogram minder restafval.”

“Sommige mensen hadden vier, vijf of soms zelfs zes kippen”, gaat Stefaan verder. “Enkele kwamen om de twee jaren om nieuwe kippen, want het is goed om kippen na een bepaalde tijd te vervangen. Het zorgde niet alleen voor minder afval, maar de mensen kregen er ook nog eens eieren voor in de plaats.”

“Men wil de mensen bewust maken van hun aankoop van dieren en dat ze het niet zomaar doen omdat er toch korting op was”

Dit jaar kregen de stadsdiensten al een aantal keer de vraag waarom er nog geen nieuws was over de afvalkippen. “Volgens de nieuwe wetten voor dierenwelzijn mag je geen huisdieren verkopen met korting. Het gevaar bestaat dan dat mensen vlugger een huisdier zouden kopen zonder te beseffen wat ze in huis halen. Op den duur zouden mensen het dier dan kunnen gaan verwaarlozen, omdat het voor hen dan toch niet veel gekost heeft. Op die manier wil men de mensen iets bewuster maken van de aankoop van dieren.”

Wie nog duurzaam aan de slag wil met eigen groenten- of fruitresten kan gebruik maken van de compostdiensten van afvalintercommunale Mirom.