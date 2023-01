Stadsbestuur van Lo-Reninge huldigt werknemers die met pensioen gingen

Het stadsbestuur van Lo-Reninge zette tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel vier medewerkers in de bloemetjes die onlangs met pensioen gingen.

Dirk Ackerman kwam in dienst op 1 juli 1994. Hij was 27 jaar lang stadssecretaris, een functie die de laatste jaren van zijn loopbaan werd omgedoopt tot algemeen directeur. An Trooster startte op 1 november 1980 en ging met pensioen op 1 april 2022, na maar liefst 42 jaar dienst binnen de administratie van de stad Lo-Reninge.

Het stadsbestuur nam ook afscheid van twee trouwe medewerkers bij de technische dienst, namelijk José Dehouck en Noël Pysson. José kwam in dienst op 16 februari 1994 en ging met welverdiend pensioen op 31 december 2020. Noël werkte bij de technische dienst van Lo-Reninge van 1 juni 1998 tot 30 april 2020. José Dehouck en Noël Pysson zetten zich op die manier respectievelijk 26 en 22 jaar in om de gemeente netjes te houden.