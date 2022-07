Stadsbestuur Lo-Reninge huldigt verdienstelijke inwoners

Het stadsbestuur van Lo-Reninge zette onlangs enkele verdienstelijke inwoners in de bloemetjes. Door corona was dat al enkele jaren geleden. De gehuldigden kregen onder meer een cadeaucheque van Unizo ter waarde van 50 euro.

Het was vooral de jeugd die voor de meest opmerkelijke prestaties zorgde de voorbije jaren en dan vooral op sportief vlak. Josefien Vervaeke (20) uit Noordschote behaalde al verschillende medailles op Vlaamse, Belgische en Europese kampioenschapen jiujitsu.

Emma Dieryck (11) uit Pollinkhove werd op 18 april Vlaams kampioen in Lokeren in de categorie modern kids op het Vlaams kampioenschap jazzdans/modern.

Jordi Decleyre (25) uit Lo behaalde een zilveren medaille op de Special Olympics in het zwemmen met Duin en Polder. Maar naast zijn sportieve prestatie, kreeg Jordi van de burgemeester ook felicitaties voor zijn engagement om regelmatig zwerfvuil te ruimen en zo onze gemeente proper te houden.

Jonge bollebozen

Estelle Vanstechelman (14) uit Lo behaalde brons op de Junior Stem Olympiade in Brussel in december 2019. Estelle behaalde dit jaar ook 100% op de Kangoeroewedstrijd, een wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd. Robbe Leroy (19) uit Lo won in 2021 samen met twee klasgenoten van de Campus Engineering Veurne de Prijs Focus Aarde van de Stichting Koningin Paola en de Stichting Dirk Frimout met het project Caring for Special Needs. Het trio ontwierp een systeem om een blind of slechtziend persoon alleen een wandeling te laten maken met behulp van gps- en trilsignalen. Robbe Leroy werd eerder dit jaar door De Krant van West-Vlaanderen ook uitgeroepen tot ‘Krak van Lo-Reninge’.

Laureaat van de arbeid

Zaakvoerder van het bedrijf Leuridan Agro Logistics Dietrich Leuridan mocht de titel en het gouden ereteken van ‘Laureaat van de arbeid’ in de sector landbouwwerken – technische land- en tuinbouwwerken in ontvangst nemen. Hij kreeg ook het label Expert Landbouwwerken. Zijne Majesteit de Koning kende de eretitel al toe op 27 oktober 2020, maar door corona liet de overhandiging wat op zich wachten.

Lars Coopman (15) en Ferre Meulebroeck (16) uit Pollinkhove waren verontschuldigd. Zij namen in december 2019 deel aan de First Lego League in Kortrijk met een team van de Campus Engineering Veurne. Met hun team Appartewijk sleepten ze de eerste plaats in de wacht en stootten zo door naar de Beneluxfinale in Breda.

De verdienstelijke inwoners kregen elk een tas met daarin enkele gadgets van de stad Lo-Reninge en een cadeaucheque van Unizo ter waarde van 50 euro. De huldiging werd afgesloten met een gezellige receptie.