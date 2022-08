Stadsbestuur Kortrijk keurt heropening doortrekkersterrein goed

Het was slechts een kwestie van formaliteiten, maar het doortrekkersterrein aan de Ringlaan in Heule heropent op donderdag 1 september. Dat maakte burgemeester Vandenberghe vorige week al bekend op een buurtoverleg en werd maandag laatstleden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen. Het terrein werd in december vorig jaar voor zes maanden gesloten na een gerechtelijk onderzoek met vijf arrestaties voor diefstal en wapenbezit. Een sluiting, waar Vlaams Belang voor pleit, is niet aan de orde.

Om opnieuw overlast te vermijden, stelt burgemeester Ruth Vandenberghe een pakket aan maatregelen voor. Zo is online registratie vanaf nu verplicht, komen er dagelijkse controles op het terrein en bekijkt Stad Kortrijk de mogelijkheid om ANPR-camera’s te installeren.

Buurtbewoners klagen vooral over geluidsoverlast. Het stadsbestuur belooft nu dat doortrekkers die voor overlast zorgen strenger bestraft zullen worden. Het terrein krijgt vaste sluitingsperiodes in de zomervakantie en de kerstvakantie. Op deze manier worden ook stille momenten ingelast voor de omwonenden, kan ook de opzichter verlof nemen en heeft de stad de mogelijkheid om onderhouds- of verbeteringswerken uit te voeren. Om de vinger aan de pols te houden, belooft burgemeester Vandenberghe ook opnieuw jaarlijkse overlegmomenten met de buurt. De buurtvergadering van vorige dinsdag was de eerste sinds 2014 en er werden heel wat nuttige opmerkingen gemaakt.

Sluiting niet aan de orde

Meteen toen het nieuws over een heropening bekend maakte stuurde Vlaams Belang een persbericht de wereld in waarin het ijvert voor een sluiting. “Na jaren van aanmaningen, klachten, vergaderingen en opofferingen door de buurt, is de maat vol. Het doortrekkersterrein moet dicht blijven en wij gaan die boodschap kracht bijzetten door actie te voeren!”.

Ruth Vandenberghe liet op haar beurt verstaan dat zo’n sluiting niet aan de orde is en belooft een lik-op-stukbeleid om overlast te vermijden. “Het doortrekkersterrein zomaar sluiten, is een leuke slogan maar is geen oplossing voor de achterliggende problemen. In overleg met de buurtbewoners hebben we een aantal maatregelen klaar om het doortrekkersterrein op een ordentelijke manier te heropenen”, dixit burgemeester Ruth Vandenberghe. Stad Kortrijk neemt wel contact op met de provincie West-Vlaanderen voor extra financiering. In 2009 opende de stad het doortrekkersterrein met het voorwendsel dat alle centrumsteden hetzelfde zouden doen. Meer dan tien jaar later is Kortrijk de enige West-Vlaamse centrumstad die woord hield, dus verwacht de stad bijkomende middelen. (Jules Fremaut)